Анна Свириденко: «В Киеве есть организации, которым стоит сдавать в аренду коммунальное имущество бесплатно»
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Анна Свириденко. Фото: из архива депутата
Депутат Киевсовета, член комиссии комиссии собственности Анна Свириденко в интервью «Вечернему Киеву» рассказала, кому Киевсовет собирается предоставить льготы на аренду коммунального имущества и о своей депутатской деятельности в Оболонском районе столицы. Профессиональная юристка, кандидатка юридических наук, депутат Киевсовета от фракции «Батькивщина», первая заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности Анна Свириденко в Киевсовете уже во второй раз представляет интересы жителей Оболонского района.
В интервью «Вечернему Киеву» она рассказала о своей депутатской деятельности и работе в профильной комиссии.
Анна Свириденко. Фото: из архива депутатки
—Анна Викторовна, в Киевсовете от Оболони вы работаете не первый созыв. Что благодаря вам, как депутату, уже удалось сделать в родном районе?
— Одним из самых важных является вопрос экологии, ведь от ее состояния зависит здоровье людей. Наш район славится многими прекрасными озерами, в частности Вербное, Иорданское. Чтобы эти водоемы радовали киевлян, нужно постоянно заниматься их благоустройством.
Сейчас продолжаются работы на Иорданском. Видно, как территория вокруг озера превращается в то, что на самом деле можно назвать парком. Уже была сделана верхняя часть променада. Теперь вдоль озера прогуливаются мамочки с коляской, пенсионеры, делают пробежки спортсмены. А вечером здесь включается современное освещение. Вскоре эта территория станет еще лучше, ведь должны высадить деревья и декоративные кусты. Работы по благоустройству озера будут продолжаться и в следующем году.
Большое внимание уделяем развитию спорта. Так, в ноябре нынешнего года на Оболони открыли несколько мультифункциональных стадионов, где могут заниматься спортом все желающие.
Комплексы расположены на улицах Архипенко, 10-А и Иорданской, 18-А. Раньше здесь были запущены земельные участки, а теперь можно играть и в футбол, и во волейбол. Недавно открыли футбольное поле во дворе дома на улице Мате Залки, 10-А.
А еще на окружении существуют, так сказать, вечные вопросы, которыми нужно заниматься всегда. Это ремонт домов, благоустройство придомовой территории, обустройство межквартальных переездов, ремонт дорог. varto-zdavati-vnbsporendu-komunalne-majno-bezkoshtovno-e1a3eaa.jpg» alt=»Анна Свириденко: «У Киеве являются организации, которым стоит сдавать в аренду коммунальное имущество бесплатно» />
Анна Свириденко открывает новый стадион. Фото: из архива депутатки
— Продолжится ли в следующем году реконструкция кинотеатра «Братислава»?
— В ноябре мы провели общественные слушания и решили судьбу кинотеатра— здесь нужно создать многофункциональный культурный центр. Обычно он не сможет конкурировать с Блокбастером, что на Петровке, но после реконструкции в помещении можно будет проводить занятия детских кружков, различные собрания (например, общее собрание жилищного кооператива или ОСМД), интересные встречи.
Здесь, в частности, собираются обустроить концертный, танцевальный зал, зал для занятий спортом. Для людей с инвалидностью установят пандусы и обустроят инклюзивные уборные.
Всего на полную реконструкцию кинотеатра, согласно утвержденному проекту, требуется 97 млн грн. В этом году выделили 7 млн грн. Это, конечно, мало, но понимаем, что бюджет, особенно в сложные времена пандемии, нерезиновый.
Работы по реконструкции кинотеатра уже начали. В частности, отремонтировали крышу, щитовую, провели укрепление фундамента.
На следующий год на дальнейшую реконструкцию кинотеатра в бюджете также заложили средства. Но об этом будем более уверенно говорить, когда Киевсовет утвердит бюджет столицы. -vnbsporendu-komunalne-majno-bezkoshtovno-d30e12c.jpg» alt=»Анна Свириденко: «В&#bb;Киеве являются организации, которым стоит сдавать в аренду коммунальное имущество бесплатно»» />
Анна Свириденко при работе над проектами решений. Фото: из архива депутатки
—Что в планах сделать для жителей Оболони на ближайшие четыре года?
—Я не только депутат от Оболони, а сама живу в этом районе . Потому его проблемы знаю хорошо. Одна из актуальных — в нашем районе есть много старых домов. Их нужно ремонтировать — перекрывать крыши, заменять окна, чтобы зимой в квартирах было теплее, а жители меньше платили за отопление. Также будем продолжать обустройство придомовых территорий и ремонт дорог.
Еще к депутатам от Оболони обращается немало директоров школ с просьбой помочь в проведении ремонтов. Это также очень важный вопрос, требующий немедленного решения.
Продолжается обустройство новых детских и спортивных площадок.
И конечно, благоустройство озер. Так, по Верному озеру в этом году утвердили проект капитального ремонта. Как депутат буду добиваться, чтобы в следующем году эти работы уже начались. В первую очередь это касается обустройства пляжных зон отдыха.
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Горанна Свириденко во время заседания комиссии собственности. Фото: из архива депутатки
— Над какими проектами решений работаете в комиссии собственности?
— Сейчас работаю в составе рабочей группы по наработке Методики расчета арендной платы за коммунальное имущество.
К сожалению, на государственном уровне предложили поднять ставки аренды коммунального имущества. Но в нашем городе работают общественные организации, которые очень мощны и приносят много пользы киевлянам.
Например, те, которые предоставляют социальные услуги детям с особыми потребностями — ОО «Семья для лиц с инвалидностью», «Солнечный луч». Волонтеры отдают всю душу, чтобы помогать, однако сталкиваются с административными проблемами, которые влекут за собой дополнительные расходы. — бесплатно.
Это касается не только общественных организаций, занимающихся детьми, а и «афганцев», и тех, которые помогают в реабилитации участников АТО.
К тому же меня волнует несправедливое отношение к профсоюзам. В частности, к мне обратился городской профсоюз работников здравоохранения Kyiv city Health Workers' Union, который насчитывает более 2000 медицинских работников. На медиков сейчас возложена огромная нагрузка. Поэтому мы должны им предоставить право пользоваться коммунальным имуществом тоже на безвозмездной основе.
Соответствующий проект решения будет вынесен на рассмотрение сессии Киевсовета.
—Как продвигаются дела с подготовкой программы приватизации? Когда ее планируют вынести в сессионный зал?
—Программа приватизации должна приниматься каждый год. Ведь, прежде всего, это — поступления в бюджет, которые направляются на развитие социальной инфраструктуры.
Депутаты нашей фракции готовы поддержать программу приватизации. Но ее проект из комиссии собственности пока отозвал исполнительный орган — Департамент коммунальной собственности КГГА. Когда нам вернут проект программы, доработаем ее и будем готовить соответствующий проект решения на рассмотрение сессии Киевсовета.
Анна Свириденко на сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
— Сейчас очень актуально обсуждение законопроекта о столице, который находится в Верховной Раде. Какое ваше мнение по поводу этого документа?
< >— Этот законопроект, перед его принятием, нужно обсудить с общественностью. Ведь киевляне избрали себе мэра и ждут от него конкретных дел. Разделение власти будет идти вопреки выбору горожан.
Уверена, в приоритете любого законопроекта нужно ставить то, что людям действительно нужно. Это — не политика, а ремонты домов, дорог, капитальное строительство.
Например, киевляне собрали более 10 тысяч подписей под общественной инициативой, чтобы внести изменения в законодательство с тем, чтобы позволить депутатам Киевсовета выделять бюджетные средства на ремонты жилых домов, созданные ЖСК и ОСМД. Это моя инициатива и Киевсовет ее поддержал, но нужны изменения на уровне законодательства. Согласно законодательству о приватизации государственного имущества, бывший владелец здания (государство) должен был провести ремонты в домах, а затем передавать их на обслуживание ОС или ЖСК. Однако в большинстве случаев жилье передали без ремонтов. Теперь их выполнить должны объединения жителей или кооперативы, которые не имеют на это достаточных средств.
В сессионном зале. Фото: Борис Корпусенко
—По вашему мнению, нужно ли возвращать городу районные советы?
—Такие вопросы также нужно обсуждать с обществом. Например, я за то, чтобы у депутата Киевсовета был чуть меньшим округ.
В прошлую каденцию у каждого депутата на округе было 200 тысяч избирателей, а этой — целый район, а это — более 300 тысяч выборов. Поэтому физически депутат не успевает в самый быстрый период выполнить все просьбы и пожелания.
Возвращение райсоветов имеет определенный смысл, ведь избиратели будут иметь больше депутатов, а значит, представителей их интересов в органах власти.
< strong>—благодарю за беседу!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»