Ангел спорта. В боях на Харьковщине погиб многократный чемпион Украины и серебряный призер чемпионата Европы
В общей сложности с начала войны российские захватчики убили 43 украинских спортсмена.
Фото со страницы Федерации спортивной ориентировки в Facebook. A A+ A++
Событие: В боях на Харьковщине погиб неоднократный чемпион Украины и серебряный призер чемпионата Европы по рогейну Олег Ленюк. Об этом сообщила в Facebook Федерация спортивного ориентирования Украины.
Детали и комментарии: «С большой грустью и болью в сердцах извещаем, что защищая свою Родину от орков, под Харьковом погиб ее герой с большой буквы — Ленюк Олег Олегович, — говорится в сообщении. — По словам собратьев , он был добросовестным бойцом, честным и надежным собратьем. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин».
Олег Ленюк родился в Буковине. Он был мастером спорта Украины, многократным чемпионом национального первенства и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну. разновидности спортивной ориентировки. Его отец, Олег Ленюк, также занимался спортивным ориентированием и участвовал в соревнованиях среди ветеранов.
В 2022 году Ленюк-младший стал выпускником кафедры математических проблем управления и кибернетики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где получил диплом магистра . Олег Ленюк отдал жизнь за Украину в возрасте 23 лет.
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Это уже второе известие о потере украинского спорта на войне за последнюю неделю. Ранее в Мариуполе погиб бывший боксер и судья Алексей Купырев. Об этом сообщил экс-президент федерации бокса Донецкой области Дмитрий Елисеев. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Купырев находился в Мариуполе. Предварительно причиной его смерти стал снаряд, выпущенный русскими оккупантами по дому боксерского судьи. Вместе с семьей эксбоксер скрывался в подвале во время обстрелов, но в один момент почему-то покинул укрытие и вернулся в квартиру, когда туда попал снаряд. 46-летнего Алексея Купырева похоронили во дворе у дома.
Отметим, что Спортивный комитет Украины сформировал реестр спортсменов, тренеров и судей, потерявших жизнь в результате российского нападения, назвав проект «Ангелы спорта». По его данным, всего российские захватчики убили 43 украинских спортсмена.