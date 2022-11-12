Аневризма. Медик назвал симптомы, которые нельзя игнорировать
От этого недуга страдают около двух миллионов украинцев. Как ее обнаруживают и лечат?
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Хирурги больницы святого Пантелеймона во Львове прооперировали пациентку с крайне редкой болезнью — аневризмой воротной вены. Женщина жаловалась на резкую боль в правом подреберье. Оказалось, что причиной ухудшения самочувствия стало патологическое расширение портальной вены. Хирурги удалили аневризм и выполнили пластику вены.
По данным Центра эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины, около двух миллионов украинцев страдают от аневризмы, возникающей в разных частях организма. При этом ежегодно разрывается до 12 тысяч аневризм…
— Аневризма — это локальное расширение аорты или сосуда на более чем 50% стандартного размера, — объясняет Тарас Чабан, врач-кардиолог, председатель ВГО “Украинский сердечный фонд”. — При таких условиях утончается стенка сосуда и возникает мешковидное выпячивание.
— Представьте, что вы надуваете воздушный шарик: если вовремя не остановиться, одна его стенка будет истончаться, и в конце концов шарик разорвется. Приблизительно такова же схема развития аневризмы, — Добавляет Руслан Добровольский, семейный врач, член Ассоциации семейных врачей Киева и области. — Чаще она развивается на аорте — центральном сосуде, отходящем от сердца. Аневризма может развиться и в мозговой артерии, в сосудах других внутренних органов. В любом случае крайне важно своевременно диагностировать проблему, чтобы уберечь сосуд от разрыва. Ибо тогда из-за большой кровопотери возникает серьезная угроза жизни.
— Какие симптомы могут свидетельствовать о начале развития такой проблемы?
● Р. Добровольский:
— Хронически выраженная боль в области сердца или за грудиной. Чтобы выявить аневризм, нужно провести УЗИ сердца, КТ или МРТ того участка организма, где возникли тревожные симптомы.
Но бывают и другие признаки. К примеру, однажды ко мне обратился мужчина лет тридцати с жалобами на одышку и незначительное покалывание в области сердца. В разговоре оказалось, что пациенту надоедает и ощущение нехватки воздуха. По результатам кардиостенографии у него обнаружили аневризм аорты. К счастью, это была только начальная стадия, так что процесс можно было контролировать. Кстати, этого мужа заставила прийти на прием его жена, сам он считал, что проблема скоро сама истечет.
Довольно распространена также ситуация, когда пациенты в возрасте 30 лет. 50 лет жалуются на сильную пульсирующую головную боль. Это тоже сигнал, что пора обратиться к врачу, ведь так может проявляться аневризма сосудов головного мозга.
— Почему вообще возникает аневризма?
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● Т. Чабан:
● Р. Добровольский:
— К появлению аневризмы может приводить врожденное нарушение развития сосудов или генетическая предрасположенность. Хотя в большинстве своем это приобретенная проблема, причиной которой очень часто является повышенное артериальное давление, избыточный вес, курение — все эти факторы оказывают негативное влияние на состояние сосудов.
— Что делать, если обнаружили аневризм?
● Т. Чабан:
— В моей практике большинство пациентов имело так называемую хроническую аневризму. В таком случае важно вести здоровый образ жизни, препаратами поддерживать артериальное давление на уровне нормы и периодически проводить УЗИ сосудов. РР Добровольский: Р. В критических ситуациях необходима операция, чтобы уберечь сосуд от разрыва. Сегодня больницы в основном прибегают к малоинвазивному хирургическому вмешательству — операцию проводят сквозь небольшие проколы в сонной артерии (если проблема касается сосуда головного мозга) или бедренной (если речь идет об аневризме аорты).