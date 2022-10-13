Андрей Пышный – новый глава НБУ. Что о нем известно и каких изменений ждать?
Всего два дня понадобилось Верховной Раде, чтобы уволить главу НБУ и назначить на его место нового.
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото УНИАН A A+ A++ 290 народных избранников поддержали кандидатуру Андрея Пышного.
Что интересно, в день отставки бывшего руководителя банка Кирилла Шевченко НАБУ и САП объявили ему подозрение в деле о хищении средств в особо крупных размерах. Речь идет о деле против должностных лиц “Укргазбанка”, руководителем которого в то время был Кирилл Шевченко.
Подробности — в разговоре с руководителем политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорем Рейтеровичем и председателем Комитета экономистов Украины Андреем Новаком.
— Как считаете, чем обусловлено довольно неожиданное и стремительное изменение руководства НБУ?
● И. Рейтерович:
— Главная причина в том, что Шевченко не очень прислушивался к инициативам и пожеланиям Офиса президента. В то же время оказались не слишком весомыми его достижения в сотрудничестве с МВФ. Шевченко, когда шел на должность, говорил, что у него хорошие связи с МВФ и что он сможет привлекать много кредитов. А на практике это оказалось не так.
Что касается дела против Шевченко, то оно должно было быть возбуждено еще до его назначения главой НБУ. Но тогда в Офисе президента не дали хода этому делу.
— А что известно об Андрее Пышном?
● И. Рейтерович:
— У него тесные контакты с главой Офиса президента. Древний политический соратник Яценюка: вместе они работали над политическим проектом “Фронт перемен”.
Пышный также в свое время возглавлял “Сбербанк” и многое сделал для того, чтобы это кредитно-финансовое учреждение стало прибыльным. На время его руководства пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией. по активам “Сбербанка” в Крыму на 1,3 миллиарда долларов.
— Чего можно ожидать после смены главы Нацбанка?
● А. Новак:
— Насчет профессионализма Пышных вопросов нет. Он — опытный банкир. В свое время вывел государственный “Сбербанк” из серьезного кризиса.
Замечу, что три главные задачи Нацбанка как регулятора. Первое — это стабильность курса национальной денежной единицы. Второе — доступность кредитного ресурса, то есть низкие ставки. И третье — надежность банковской системы как таковой. Если будут положительные изменения в каждом из этих направлений, то замену главы НБУ можно считать полезной.
Если будут положительные изменения в каждом из этих направлений, то замену главы НБУ можно считать полезной.
● И. Рейтерович:
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— Главный вызов на сегодняшний день — что делать с курсом гривны и доллара | Все прекрасно понимают, что обесценивание нашей национальной валюты будет продолжаться. Вопрос — в темпах и масштабах. Если Пышный сможет удержать гривну хотя бы на том уровне, что заложен в проекте госбюджета, то это будет большим успехом.
Второй вызов — как сохранить и приумножить золотовалютные резервы нашей страны | Это будет немного труднее. И третья, самая главная, задача — кардинальное изменение характера сотрудничества с МВФ и другими кредитными организациями, как в смысле привлечения дополнительных средств, так и реструктуризации тех долгов, которые сейчас имеем.
В целом можно прогнозировать, что Нацбанк при Пышном не будет независимым регулятором. На него будут оказывать влияние офис президента и Кабмин. В общем — это плохо, но надо также понимать, какое сейчас время.