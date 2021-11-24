Андрей Порайко: «Изменения в Бюджетный кодекс лишат территориальные общества финансовой самостоятельности»
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Андрей Порайко. Фото: Борис Корпусенко
Депутат Киевсовета, член бюджетной комиссии Андрей Порайко в интервью «Вечернему Киеву» раскрыл перспективы финансирования основных объектов Деснянского района в 2022 году, высказал свое мнение по поводу законопроектов о столице и изменениях в бюджетный кодекс о своей депутатской деятельности.
Профессиональный юрист, депутат Киевсовета (фракция «Европейская солидарность»), член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Порайко в горсовете представляет интересы избирателей Деснянского района. Но в интервью с ним мы поговорили не только о депутатской деятельности.
Андрей Порайко получил удостоверение депутата. Фото: Борис Корпусенко
«В КИЕВРАДЕ РАБОТАЮ ВПЕРВЫЕ, НО РАБОТА ДЕПУТАТА МНЕ БЛИЖНА И ПОНЯЛА»
—Господин Андрей, в Киевсовете вы работаете впервые. Нравится ли депутатская деятельность?
— Более 15 лет, работая юристом и адвокатом, я представляю интересы людей в судах, правоохранительных органах, а также в других органах государственной власти и местного самоуправления.
Поэтому, несмотря на то, что это моя первая каденция, мы с командой довольно быстро адаптировались и активно выполняем поручения избирателей. свою работу и мне нравится все то, чем занимаюсь. Особенно, когда в короткие сроки удается достичь хороших результатов.
Андрей Порайко с коллегами по партии. Фото: из архива депутата
«ОБЩЕ С ОБЩЕСТВОЙ МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ТРИ ГРУППЫ ЗАДАЧ»
— За год работы в Киевсовете что уже удалось сделать для избирателей своего округа?
— Во время предвыборной кампании мы с обществом наработали перечень вопросов, которые нужно решить в течение каденции. Мы сегментировали их на несколько групп: коротко-, средне-, долгосрочные, стратегические задачи.
Считаю, депутат Киевсовета должен заниматься не только проблемами своего округа, а прежде всего работать над стратегическими проектами, которые касаются всего города.
К примеру, мы разработали и подали на рассмотрение Киевсовета проект решения по расширению льгот при пользовании местами для платной парковки.
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Депутатский корпус его уже поддержал и теперь лица с инвалидностью, общественные организации, перевозящие лиц с инвалидностью, участники боевых действий, а также члены семей погибших в ходе российско-украинской войны Востоке Украины получили право на бесплатную парковку на территории города Киева.
Жители нашего района и ветеранское сообщество Киева нам очень благодарны за такое решение.
— А как удается выполнять «среднесрочные» и «краткосрочные» задачи? Что касается «среднесрочных» задач, то, по инициативе депутатов нашей фракции , совместно с райгосадминистрацией, удалось обустроить несколько дворов Троещины многофункциональными детскими и спортивными площадками.
Речь идет о многофункциональной инклюзивной детской площадке на улице Оноре де Бальзака, 92А, большой спортивной площадке на Марине Цветаевой, 16. Еще 9 дворов нашего района получат новые детские площадки по завершению тендерных процедур (средства на это уже выделены, ожидаем завершения формальностей). >
Так, в лицее №293 обустроили инклюзивные уборные, выполнили частичный ремонт кровли, заменили окна, полностью обновляем освещение бассейна и обустраиваем потолок в холле учебного заведения.
> 300¦обустраиваем зону спорта с установлением тренажеров, планируем заменить устаревшее покрытие футбольного поля, установили решетки на окна для сохранения компьютерной техники.
Для школы №301 закупили компьютер компьютерное оборудование и сейчас производим капитальный ремонт двух учебных классов.
Работаем над созданием на Троещине трех новых скверов.
—Где именно их собираются создать? -align:justify;»>— На проспекте Маяковского, 54/9, на улице Данькевича 7, 7А и на проспекте Маяковского, 60/10. Соответствующие проекты решений прошли экспертизу Департамента земельных ресурсов, Геокадастра и экологической комиссии Киевсовета и переданы в работу «Киевзеленстроя» для разработки соответствующих проектов землеустройства.
Ну и конечно, выполняем текущие обращения избирателей (это наши «краткосрочные» задачи). Ведь, на округе есть такие территории, где много лет не было депутата, поэтому работы очень много. Уже обустроили несколько дворов и аллей скамейками и урнами для мусора, а подъезды— новыми почтовыми ящиками.
В рамках сотрудничества с ЖЭДами района обеспечили их современными мощными мотокосами.
Андрей Порайко в избирательном округе. Фото: из архива депутата
«ПРЕД ПАНДЕМИИ, НА ТРОЕЩИНЕ БУДУТ НОВЫЕ ШКОЛЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ»
— Что в планах на ближайшие 4 года?
—О средней срочности проектов, то в 2022 году депутаты от нашей фракции поставили цель отремонтировать все амбулатории Деснянского района. В некоторых заведениях не было ремонта уже много лет.
Также намерены навести порядок со старыми теплицами, которые находятся на территории или не каждой школы Деснянского района.
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В планах на ближайшее время также развитие спортивной инфраструктуры. Совместно с райгосадминистрацией работаем над созданием и обустройством 2 спортивных стадионов, 6 спортивных и детских площадок. Что касается более стратегических задач, то занимаемся строительством двух многофункциональных школ 2 ном микрорайоне и на улице Путиловской, активно способствуем строительству современной больницы на улице Закревского.
А если еще удастся реконструировать КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» на Братиславской, то это будет вообще фантастично! Ну и конечно, как депутаты, в компетенции, всячески способствуем строительству метро на жилищный массив Выгуровщина-Троещина.
Я, как член бюджетной комиссии Киевсовета, во время рассмотрения комиссией проекта «Прогноза бюджета города Киева на 2022 год -2024 года» инициировал увеличение финансирования на строительство указанной ветви метро, постоянно контролирую статус проекта.
На Троещине всегда в приоритете строительство стадионов. Фото: из архива депутата
«В БЮДЖЕТЕ-2022 ПРИОРИТЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ ПОЛУЧИЛО ДОЛЖНО ОБЪЕКТОВ»— Какие объекты в Деснянском районе в 2022 году получат наибольшее финансирование?
Реконструкция трамвайной линии от улицы Милославской до| на 2022 год плюс, скорее всего, еще неиспользованные 525 млн грн в 2021 году.
Строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина — 50млн грн.
Реконструкция и строительство велосипедного маршрута «Троещина — Европейская площадь» — 21 млн грн.
Строительство общеобразовательной школы на улице Лисковской в 24 микрорайоне — 80 млн грн; термомодернизация школы №190 — 34 млн грн; реконструкция с достройкой школы №23 — 40 млн грн; строительство школы в 20 микрорайоне — 25 млн грн.
Реконструкция здания на Закревского для создания социально-реабилитационного центра — 34 млн грн.
Строительство многопрофильной больницы на пересечении Закревского и Милославской (о которой я упоминал ранее) — 12,5 млн грн.
Реконструкция здания Киевского городского дома ребенка «Березка» с пристройкой корпуса физической и реабилитационной медицины — 5,5 млрд грн. помощи» на Братиславской — 5 млн грн. Реконструкция центрального теплового пункта на улице Беретти и распределительных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения в отдельные дома по улице Бальзака — 18,7 млн грн.
Строительство пожарного депо на Закревского— 5 млн грн.
Содержание объектов ЖКХ — 170 млн грн; эксплуатация и обслуживание жилищного фонда — 122 млн грн; эксплуатация лифтов — 23 млн грн. -finansovoyi-samostijnosti-51df8bb.jpg» alt=»Андрей Порайко: «Изменения в Бюджетный кодекс лишат территориальные общины финансовой самостоятельности»» />
Андрей Порайко с коллегами-депутатами. Фото: Борис Корпусенко
«Если примут изменения к бюджетному кодексу, то о развитии местного самоуправления можно забыть»—Как профессиональный юрист, как оцениваете законопроект о столице, который находится на рассмотрении в Верховном совете?
—Если Верховная Рада примет закон в редакции, согласованной Комитетом (последняя мне известная редакция), то считаю, что у него есть все шансы быть признанным Конституционным Судом неконституционным.
— Какое ваше мнение по поводу законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которым в частности, предусмотрена ликвидация с 2023 года бюджета развития местных бюджетов?
— Я категорично против принятия данного законопроекта, ведь им власть Зеленского должна лишить территориальные общины финансовой децентрализации и самостоятельности и, по сути, вернуть нас во времена Януковича, перечеркнув все достижения общин во времена президентства Петра Порошенко. =»text-align:justify;»>Считаю недопустимым «откат» в прошлом, когда территориальные общины не могли нормально развиваться, самостоятельно расставлять приоритеты по финансированию работ и выпрашивали средства у центральной власти.
—К чему приведет возможная ликвидация с 2023 года бюджета развития местных бюджетов?
—К полному краху во всех направлениях, на которые сегодня местные советы направляют свои капитальные расходы.
А именно это касается: социально-экономического развития регионов; выполнение инвестиционных проектов; строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства; сохранение и развитие историко-культурных мест Украины и заповедников; строительства и развития сети метрополитенов; обновление материально-технической базы коммунальных учреждений здравоохранения; природоохранной сферы и много-много других мероприятий, на финансирование которых местные общины будут вынуждены выпрашивать средства у центральных властей. земель коммунальной собственности— 70% средств планируется зачислять в Госбюджет. Кроме того, остатки средств по образовательной субвенции центральная власть намерена изымать в Госбюджет.
В результате, конечно, мы не сможем говорить ни о каком развитии местного самоуправления в Украине . Создается впечатление, что власти Зеленского невыгодны способные, а значит — самостоятельные общины. За это грустно.
«Европейская Солидарность» и я лично выступаем категорически против принятия данного законопроекта!
—Спасибо за разговор!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»