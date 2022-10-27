Андрей Лунин ждет своего шанса. Украинский футболист продолжает пропускать матчи «Реала»
Он качественно отыграл шесть матчей, выступая вместо основного вратаря. Но украинца снова отправили на скамью запасных.
Украинский вратарь Андрей Лунин провел шесть матчей подряд в основном составе мадридского “Реала”. 23-летний футболист приобрел игровую практику из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа, обладателя звания лучшего голкипера мира. Действительно фееричной была игра Лунина в последнем из шести поединков — с “Эльче”. Королевский клуб победил со счетом 3:0, а Лунин совершил три важных сейва, а его показатель точных пасов — 93 процента.
“Лунин доказал, что является топворотарем, — говорит Андрей Тлумак, бывший голкипер “Карпат”. — Он стал первым украинцем, принявшим участие в эль-классико и первым, кто победил в дерби “Реала” и “Барселоны”. Также Лунин провел два хороших матча в Лиге чемпионов. Да, сначала он немного нервничал, потому что не мог отстоять “на ноль”, но впоследствии приобрел уверенность и отыграл замечательные поединки. Андрей не подвел “Реал”.
“Лунин показал всем, что готов быть голкипером номер один в “Реале” или в любом другом клубе мира”, — говорит Игорь Шуховцев, эксворотарь “Металлиста”.
Поединок против “Эльче” был вторым, в котором украинский кипер сохранил ворота “Реала” неприкосновенными. Впервые он сыграл “на ноль” в гостевой встрече с “Хетафе” (1:0). Также украинец отыграл от свистка до свистка поединка “Реала” с “Осасуной” (1:1), “Барселоной” (3:1), а также два матча в Лиге чемпионов против “Шахтера” (2:1, 1:1). Поэтому в шести матчах с Андреем Луниным в составе “Реал” одержал четыре победы и две ничьи, забив 11 мячей и пропустив четыре. К чести украинца, он больше одного гола так и не пропустил.
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После такой успешной серии наставник “Реала” Карло Анчелотти похвалил Лунина, но… заявил, что «украинец возвращается на скамью запасных». Ворота “Реала” снова будет защищать Тибо Куртуа.
“Лунину не стоит покидать “Реал” из-за малого количества проведенных матчей (11), — считает Игорь Шуховцев. — В любой момент он может стать основным игроком королевского клуба. И даже если Лунин захочет покинуть “Реал”, переходить нужно только к команде, которая находится в топтройке чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии или Франции”.
“Нечего делать трагедию из того, что Лунин сидит на скамье запасных, ведь он находится в самом сильном клубе мира и конкурирует с самым сильным вратарем мира, — говорит Андрей Тлумак. — Надо ждать своего шанса. Знаю, что “Реал” предложил ему новый договор. Было бы хорошо, если бы агенты Лунина добились, чтобы клуб гарантировал Лунину определенное количество матчей в основном составе. Такая практика в Европе распространена”.