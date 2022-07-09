Американский конгрессвумен украинского происхождения требует от Байдена проверить возможные связи Андрея Ермака с россией
В МИД Украины отреагировали на ее обращение.
Фото из сообщения Белого дома A A+ A++
Событие: Представительница Палаты представителей США Виктория Спартц направила письмо президенту Байдену с просьбой сообщить о процедурах надзора, которые осуществляются в отношении главы администрации президента Зеленского Андрея Ермака. Об этом она сообщила на своей странице.
Детали и комментарии: В письме отмечается, что на основании различных разведывательных данных, действий господина Ермака в Украине и его предполагаемых соглашений с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть серьезные обвинения. Конгрессвумен Спартц обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по вопросам правоохранительных органов для борьбы с коррупцией, который медлил с назначением независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ. «В 2020 году до назначения господин Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело якобы ненадлежащим образом передали обычному прокурору и закрыли. Господин Татаров также был высокопоставленным чиновником милиции при бывшем президенте Януковиче, преследуя участников Евромайдана», — говорится в сообщении. По словам Спартц, господин Ермак вызывает «многие беспокойства у ряда людей в США и за рубежом. «Президент Зеленский очень настойчиво работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, поэтому наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь какие-то беспокойства относительно ключевых людей вокруг него. Это также наша обязанность перед храбрыми украинскими воинами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для всех нас», — отметила она. Напомним, Виктория Спартц — членкиня Республиканской партии, первая представительница Украины, победившая на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2020 г. Она присутствовала в Белом доме при подписании Байденом закона о ленд-лизе для Украины.
Спикер МИД Олег Николенко раскритиковал обращение Виктории Спартц к Джо Байдену. Он отметил, что последние действия и заявления члена Конгресса контрастируют на фоне масштабной поддержки США. «Они являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США», — написал Николенко в Facebook. Он считает, что член Конгресса должен прекратить взрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. «Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, которого очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле. Убеждены, что никакие заявления и провокации не подорвут тот высокий уровень доверия, который установился между президентами Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом, Андреем Ермаком и Джейком Салливаном, Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном, а также другими чиновниками Украины и США», — заметил Олег Николенко.
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В Офисе президента Украины обращение конгрессвумен к Байдену пока не прокомментировали. Нардеп Богдан Яременко считает, что «информационная атака американской коллеги Виктории Спартц является очень опасным миксом американской и украинской внутриполитической повестки дня». «Атаки демократической администрации со стороны республиканцев понятны и вызваны обострением политической борьбы накануне парламентских выборов в США. Тема Ермака и Татарова важна для определенной части украинского политикума и гражданского общества. Взятые отдельно эти два информационно-политических тренда являются обычными и вполне приемлемыми для политического процесса как В США, так и в Украине.В том, что политические оппоненты в ходе межпартийной конкуренции и борьбы за власть ищут способ самой язвительной критики друг друга, нет ничего нового и удивительного. чем, возможно, прогнозирует автор, ведь они взрывают способность украинской власти вести народ своей страны в оборонной освободительной войне и способность администрации США помогать Украине в этой войне», — заметил он в Facebook.