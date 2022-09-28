Американский генерал спрогнозировал, когда ВСУ могут уволить Донбасс и Крым
Бен Ходжес советует «набраться терпения и не ждать мгновенных успехов».
< strong>Событие: В интервью литовскому национальному вещателю LRT бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал о перспективах продвижения украинской армии.
Подробности и комментарии: По словам авторитетного военного, до конца года ВСУ могут оттеснить российских захватчиков на позиции 23 февраля. «А к середине следующего года украинцы будут в Крыму», — сказал Бен Ходжес. Генерал заметил, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стоит набраться терпения и не ждать мгновенных успехов. «Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины. Они были очень сообразительны, хорошо все спланировали, подготовились и продолжают ухудшать российскую логистику. Вы не увидите деоккупированный город каждый день, это просто невозможно», — подчеркнул он.
В интервью Bild Ходжес заявил, что нынешнее поведение путина напоминает Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и старцев для Вермахта. В ответ на вопрос, сможет ли мобилизация изменить ход войны, генерал отметил, что «без мощной артиллерийской поддержки эти войска пробуждает только пушечным мясом, которое будет сидеть этой зимой в холодных мокрых окопах, тогда как украинские силы будут продвигаться вперед». Ранее Ходжес призвал западных партнеров оказать Киеву материальную и моральную поддержку, необходимую для достижения полной военной победы. Также генерал предупредил, что мир должен подготовиться к распаду России.
Между тем ВСУ активно освобождают от оккупантов украинские территории. Сегодня сине-желтый флаг взвился над Новоселовкой на Донетчине и Кишваровкой на Харьковщине. В интервью изданию Главред советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что война в Украине, развязавшая путинский режим, перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. «Это окончательно деморализует все, что есть у российской федерации с точки зрения того, что и так держится у них на соплях, все упадет уже окончательно. После падения Луганска или Донецка пройдет 3-3,5 месяца и война окончательно закончится», — заметил Подоляк.
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