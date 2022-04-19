Американец во время войны упорно готовит на полевой кухне Киева
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Роб Ониэл во время готовки на польской кухне и в повседневной жизни. Коллаж: Даша Гришина
В столицу Роб ехал, чтобы доставить лекарство. Впрочем, очень скоро планы изменились и остался.
Робу Ониелу — 39. Он из Америки, штата Техас. Мужчина работает машинистом на железной дороге. Однако, с началом полномасштабной войны Роб временно взял отпуск и вместе со знакомыми поехал в столицу Украины везти лекарства.
«В Киев мы привезли медицинских препаратов на 363 кг. Все лекарства для украинцев собрали жители Хьюстона, штата Техас. Американцы обескуражены агрессией россии, поэтому наша большая обязанность не оставить вас один на один с бедами войны, а помочь чем можем. Видите, даже приезжать в Украину в военное время не боимся!» — улыбчиво рассказывает журналистам «Вечернего Киева» Роб.
Вместе с друзьями-волонтерами мужчины сначала прилетели в Европу, а затем в одной из стран взяли машину напрокат и отправились в направлении Киева.
Во время разговора Роб признается: в волонтерстве «съел не одну собаку». Каждый раз, как ураган или шторм приближается к Мексиканскому заливу, и когда высокие приливные волны могут затопить большую часть береговой линии Луизианы — американец выезжает к побережью залива, чтобы эвакуировать население или присоединиться к<<>> причины от ураганов и военных – разные, последствия для людей – одинаковые. Поэтому я здесь (в Украине — ред.)» — говорит Роб.
Передав киевским больницам препараты, американец не спешил возвращаться в Штаты: вызвался стряпать на полевой кухне.
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Бодро и улыбчиво Роб жарил, варил и постоянно порционно накладывал пищу для пациентов в столичных больницах, для одиноких стариков и для тех, кто эвакуировался из горячих точек в столицу.
Роб вместе с друзьями упорно готовит под открытым небом в Киеве. Фото: Наталья Кузьминская
Роб, его друзья и столичные волонтеры. Фото: Наталья Кузьминская
«По моим наблюдениям, вы, украинцы, очень сильный и гордый народ. Знайте, что мир смотрит на вас с открытым ртом, поддерживает вас всячески и ждет победы. В частности, я уже хочу вместе с вами праздновать. Слава Украине!» — искренне и патриотически произносит американец Роб.
К сожалению, волонтерство Роба подходит к концу: ему необходимо возвращаться в Техас и работать уже на благо своей Родины. Но в столице Роба и его друзей помнят и обязательно будут ждать его приезд в Киев во второй раз — уже на нашу Победу!
Ранее журналисты «Вечернего Киева» рассказывали о киевской чемпионке которая под открытым небом кормит украинских воинов. Об одиннадцатикласснице из Киева, которая также готовит на полевой кухне. А также о 9-летнем шефе Володе.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»