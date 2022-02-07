Альмадовар и «Лучшие выходные» на киевском фестивале: что нового в столичных кинотеатрах magictr | 07.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет 85 На большие экраны вышли Похожие записи В Киеве заработал туристический хаб с 3D-турами Комментариев нет | Дек 29, 2021 КОЛЛЕКТИВ ТЕАТРА ИМЕНИ САКСАГАНСКОГО ПОСЕТИЛ НОВУЮ КАХОВКУ Комментариев нет | Мар 1, 2017 ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШКОЛА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ — 2017» НА ВИШГОРОДЩИНЕ Комментариев нет | Фев 6, 2017 Mega Star 2017 в Ирпене Комментариев нет | Мар 1, 2017 Об авторе magictr