Аллергия на холод: киевская врач рассказала, как лечить
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Аллергия на холод: киевская врач рассказала, как распознать и лечить
Одна из причин аллергии на холод — нарушение иммунитета.
Аллергия на холод может вызвать немало дискомфорта всем, кто от нее страдает. Таким людям достаточно лишь немного побыть на морозе, как через некоторое время лицо начинает покрываться красными пятнами, чувствуется зуд, а тогда еще его появляются небольшие пузырьки и шелушения. В общем, все это выглядит скверно, и к пораженным местам больно даже прикоснуться. я, Еленой Лукашевич и узнавали, как проявляется холодовая аллергия, с чем ее можно спутать и главное — как ее предотвратить?
Елена Лукашевич
«Аллергия на холод, или ее еще называют холодовая крапивница,— это реакция кожи, которая появляется через несколько минут после воздействия холода», объясняет специалист.
По ее словам, традиционными симптомами такой аллергии являются временные красные пятна, пузырьки, отек рук после контакта с холодом, а также отек губ из-за употребления холодной пищи или напитков. Может проявиться еще ухудшение реакции при нагревании кожи. Лукашевич замечает, что в зоне риска — люди с чувствительной (проблемной) кожей, склонной к высыпаниям и раздражениям, с патологом. желудочно-кишечного тракта, болезнями эндокринной системы, аутоиммунными заболеваниями, вирусными и бактериальными инфекциями.
Кроме того, бывают случаи, когда организм реагирует на холод учащенным сердцебиением, анафилактическим шоком, потерей сознания, головокружением, отеком языка и горла.
При любых проявлениях аллергии Елена Лукашевич советует как можно быстрее обратиться к аллергологу и дерматологу, ведь кроме холода, есть другие факторы, вызывающие развитие крапивницы: трение, механическое раздражение, воздействие высоких температур, воздействие воды. давление, ультрафиолетовое облучение.
“Лечение и профилактика, и любой аллергической реакции единственное — избегание действия аллергена», — подчеркивает специалистка. Аллергия на холод: киевский врач рассказала, как лечить» />
Аллергия на холод
В частности, она советует беречь кожу от холода и резких перепадов температуры. Если мы говорим о лице, обязательно проконсультируйтесь с дерматологом относительно гипоаллергенных средств ухода. . Чтобы избежать отека горла, избегайте употребления холодных напитков и еды. Контролируйте влажность в помещении (дома и на работе). Также избегайте холода и ветра, надевайте перчатки»,— говорит она.
Среди советов— также рекомендация после каждого мытья рук наносить увлажняющий гипоалергенный крем без запаха , укреплять иммунитет и не употреблять алкогольные напитки перед выходом на улицу.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»