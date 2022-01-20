Аллея ужаса и украинские фильмы: что нового в столичных кинотеатрах
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Традиционно в четверг на большие экраны выходит новая подборка кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет две украинские ленты — фестивальный хит, очень щемная и нежная драма о подростках и комедия о блоггерах, которые спасают мэра. Также в прокате — новый фильм Гильермо дель Торо, драма о певице по биографии Селин Дион, лента о последнем ужине перед гибелью человечества, ужасы на Гавайях и комедия с песиками и грабителями.
Уголовный триллер «Аллея ужаса»
Снят по мотивам одноименного романа Линдсея Грешама, вышедшего в 1946 году. Уже за год зрители увидели первую экранизацию. С этого времени был создан также графический роман и мюзикл. Новый фильм снял Гильермо дель Торо.
Искусный манипулятор Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стремится влиться в коллектив бродячего цирка. У каждого члена труппы своя особая роль, так что не все рады появлению нового участника. Стэн начинает работать в паре с Лилит (Кейт Бланшетт). Она доктор психиатрии и сама может обвести круг пальца кого захочет.
Мелодрама «Стоп-Земля»
Это дебютный полномерный художественный фильм украинского режиссера и сценаристки Екатерины Горностай, которая до этого снимала документальные ленты. Актеров выбирали среди столичных школьников, не имеющих опыта работы в кино. Из 250 претендентов отобрали 25. В течение двух месяцев три раза в неделю они занимались с режиссером и ее помощниками. Совершенствовали владения украинским и овладевали актерским мастерством. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, где лента завоевала награду Хрустальный медведь юношеского жюри. На Одесском фестивале фильм получил Гран-при.
В обычной киевской школе в 11 классе учатся друзья Маша (Мария Федоченко), Яна (Яна Исаенко) и Сеня (Арсений Марков). Им больше нравится проводить время друг с другом, чем в шумной компании остального класса. Желание общаться еще с кем-то возникает, когда Маша влюбляется в одноклассника Сашу (Александр Иванов). tanbspukrayinski-filmi-shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-dfce7de.jpg» alt=»Аллея ужаса и украинские фильмы: что нового в столичных кинотеатрах» />
«Любовь и блогеры»
Авторы идеи режиссер Дмитрий Голумбевской и шоумен Владимир Остапчук. Для участия в проекте пригласили ведущих украинских блоггеров Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхим, Настю Елисееву, Анну Тринчер, Викторию Маре и других.
Провинциальный городок Кагаплик стоит на пороге выборов мэра. На должность претендует нынешний глава города. Местные прекрасно знают и этого проходимца, и все его коррупционные схемы. Чтобы улучшить свою репутацию в глазах людей, мэр приглашает в город пять лучших столичных блоггеров. Упоминания о талантливейшем руководителе всех времен из уст любимцев молодежи должны помочь выиграть выборы. Но все не так просто. Блогеры узнали, что грозит городу экологическая катастрофа при избрании этого взяточника. Теперь они не будут агитировать за продажного мэра, а сделают все, чтобы вывести его на чистую воду.
Драма «Голос любви»
Француженко Валери Лемерсье написала сценарий, стала режиссером и исполнительницей главной роли. Сюжет заимствован из биографии канадской певицы Селин Дион.
Айлин (Валери Лемерсье) родилась в многодетной семье и была 14-м по счету и самым младшим ребенком. Ее родители, а также братья и сестры, имели талант к музыке, поэтому девочка с малейшего возраста пела. В 5 лет она уже выходила на сцену вместе со своими родителями. В Квебеке, где родилась Айлин, развивать талант было не так легко. Продюсер Гай-Клод (Сильвен Марсель), увидев невероятный потенциал юной певицы, принялся делать из нее настоящую звезду. Он всегда мечтал, чтобы Айлин стала всемирно известной певицей. Сначала желание реализовать талант, а затем и взаимную любовь, помогли Айлин и Гай-Клоду добиться желаемого успеха.
Комедийный фильм ужасов «Тихая ночь»
Лента режиссера Камилль Гриффин, также написавшей сценарий. В дебютной работе она объединила в дебютной работе лучшие традиции британских рождественских комедий и классических фильмов ужасов. Среди актеров на съемочной площадке было три ее сына — они сыграли экранных братьев, детей главных героев.
Ядовитое облако со смертоносными веществами окутывает планету. Правительство Великобритании, прогнозируя скорую гибель населения, раздает всем бесплатные таблетки для самоубийства. Умрут все, но каждый имеет право выбрать как именно это произойдет. Нелл (Кира Найтли) и Саймон (Мэттью Гуд) — супруги, которые воспитывают трех сыновей. Традиционно на праздники они приглашают на ужин своих студенческих друзей. Так сделали и этого Рождества. Отличие праздника только в том, что до утра живым никто не останется. Облако вот-вот окутает сельскую местность, где в прекрасном поместье собрались друзья. -shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-ac2a274.jpg» alt=»Аллея ужаса и украинские фильмы: что нового в столичных кинотеатрах» />
Фильм ужасов «Курорт»
Новая работа продюсера, режиссера и сценариста Тейлора Чиена. Источником вдохновения и местом для съемок стал заброшенный отель на острове Мауи, втором по величине на Гавайях — Makena Beach & Golf Resort. В 2016 году он закрыт, а уже в 2018 году сооружение снесли. Никакие несчастные случаи или же мистика не были причиной закрытия заведения.
Лекс (Бьянка Хазе) — писательница, увлекающаяся жанром фантастики ужасов. Зная о предпочтении подруги, трое ее друзей устраивают отдых на Гавайях, приуроченный к дню рождения девушки. Запланировано посещение заброшенной гостиницы. Сооружение расположено в отдаленном месте, куда не так легко добраться. Отель прекратил свою деятельность после ряда несчастных случаев с исчезновением людей. Путешествие по таким местам — настоящий праздник для героев. Однако приподнятое настроение ухудшается, когда становится понятным, что они здесь не одни. Неизвестная сущность стремится сделать все, чтобы друзья остались на острове навсегда.
Семейная комедия «Песики на страже»
У изобретателя Роберта (Тайлер Холлингер ) недавно умерла жена. Несмотря на то, что он теперь сам воспитывает дочь-подростка (Айседора Суонн), основное его внимание приковано к очередной разработке — специальному ошейнику, который служил бы переводчиком с собачьего языка на человеческий. Работа над этим приспособлением хоть и занимает все свободное время, но зимние каникулы никто не отменял. Пока Роберт с дочерью на отдыхе, в их дом хотят ворваться грабители. Они планируют похитить тот супер-ошейник. Нанимая нелепых воришек, заказчик Виктор (Дольф Лундгрен) и подумать не мог, что для противостояния с ними свои усилия объединят собаки со всей улицы. Оставшись сами дома, лохматые любимцы будут достойно защищать свои и соседские дома.
21 января в столице презентуют фильмы, адаптированные для незрячих
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »