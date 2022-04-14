Алфавит минной безопасности: эти правила должен знать каждый
Правила безопасности будут актуальны еще долгое время
Опасность травмироваться вследствие детонирования боеприпасов растет в разы. Поэтому очень важно уметь различить опасные находки и знать, как действовать в случае их обнаружения. Отступая с Киевщины, Черниговщины, Сумщины российские кафиры миновали жилые здания и территории. Поэтому украинцев просят быть очень внимательными и аккуратными. » alt=»Азбука минной безопасности: эти правила должен знать каждый» />
Через действия российской армии наша территория на сегодняшний день является одной с наиболее загрязненными минами в мире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. К слову во время военного положения гулять в лесах запрещено всем гражданам, кроме отдельных служб, потому что территорию сначала нужно проверить, разминировать. Так в Дарницком лесопарковом хозяйстве начали устанавливать предупредительные таблички.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»