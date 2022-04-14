Алфавит минной безопасности: эти правила должен знать каждый

magictr | 14.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Азбука минной безопасности: эти правила должны знать каждый

Правила безопасности будут актуальны еще долгое время

Опасность травмироваться вследствие детонирования боеприпасов растет в разы. Поэтому очень важно уметь различить опасные находки и знать, как действовать в случае их обнаружения. Отступая с Киевщины, Черниговщины, Сумщины российские кафиры миновали жилые здания и территории. Поэтому украинцев просят быть очень внимательными и аккуратными. » alt=»Азбука минной безопасности: эти правила должен знать каждый» />

Азбука минной безопасности: эти правила должна знать каждый

Азбука минной безопасности: эти правила должна знать каждый

Через действия российской армии наша территория на сегодняшний день является одной с наиболее загрязненными минами в мире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. К слову во время военного положения гулять в лесах запрещено всем гражданам, кроме отдельных служб, потому что территорию сначала нужно проверить, разминировать. Так в Дарницком лесопарковом хозяйстве начали устанавливать предупредительные таблички.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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