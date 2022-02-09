Алексей Кулебу был назначен председателем Киевской областной государственной администрации

magictr | 09.02.2022 | Политика | Комментариев нет

главой Киевской областной государственной администрации

Алексей Кулеба. Фото: КГГА

С января 2021 года Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении первого заместителя главы КГГА Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

Алексея государственной администрации

Владимир Зеленский и Алексей Кулеба. Фото: сайт президента Украины.

Алексей Кулеба родился 1983 года в городе Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет (магистр международной экономики). В 2005-2008 годах был аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кандидат наук из государственного управления. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Был советником КП «Плесо».

С 2019 года занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. С января 2021 года его назначили заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Ранее Алексей Кулеба опроверг слухи о том, что он претендует сменить Виталия Кличко на должности главы КГГА. одиозный закон о столице.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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