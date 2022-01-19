Александр Мищенко: «Земельная комиссия готовит проект решения о запрете новой застройки в центре столицы»
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Александр Мищенко. Фото: Борис Корпусенко
Депутат Киевсовета, первый заместитель председателя земельной комиссии в интервью «Вечернему Киеву» рассказал о том, почему в столице возникают проблемы с незаконной застройкой и поделился депутатскими достижениями и планами.
Частный предприниматель, заместитель директора ООО «Столичный правовой фонд», бывший военный, «афганец»,депутат Киевсовета (фракция «Европейская солидарность»), первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Александр Мищенко в Киевсовете уже во второй раз представляет интересы избирателей Днепровского района.
В интерв` ю «Вечернему Киеву» он рассказал о своей депутатской деятельности и работе в профильной комиссии.
Александр Мищенко. Фото: из архива депутата
«НЫНЕШНЕГО ГОДА НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЫЕЗДА С ДВРЗ»
—Александр Григорьевич, так как в Киевесовете, традиционный вопрос: что глобального, благодаря вам, как депутату, удалось сделать в родном районе?
— Самым большим достижением, считаю, является то, что городские власти поддержали нашу депутатскую инициативу и удалось построить школу №42, что на улице Хорольской, 19.
Учреждение — очень современное, оснащенное новейшим оборудованием. Там, в частности, есть три спортивных зала, бассейн, школьный музей. Поэтому неудивительно, что эта школа пользуется спросом у родителей детей, когда возникает вопрос выбора учебного заведения.
Также отремонтировали пищеблоки и актовые залы в большинстве детских садов и школ района. Кстати, эти вопросы являются первоочередными, поэтому ими занимаемся постоянно.
Другая актуальная проблема. Уже давно к нам обращались люди по вопросу проведения капитального ремонта сети наружного освещения в микрорайоне Каунасский. В прошлом году удалось установить освещение в большой части этого микрорайона. В планах закончить ремонтные работы в нынешнем году.
Также постоянно организовываем и проводим капитальные ремонты жилых домов. Например, везде уже заменили окна на лестничных клетках, установили теплосчетчики. А еще постоянно занимаемся ремонтами лифтов, благоустройством придомовых территорий, асфальтированием дорог и межквартальных переездов.
Александр Мищенко осуществляет прием избирателей. Фото: из архива депутата
—Что в планах сделать для своих избирателей в ближайшие 4 года?
— Прежде всего восстановить трамвайную линию, которая раньше была на ДВРЗ. Сейчас на Дарнице тестируются новые трамваи…
—Извините, речь идет об испытаниях польских низкопольных трамваев?
— Да. Это двадцати шестиметровые, полностью низкопольные трамваи компании «Татра-Юг». Их особенность в том, что у трамвае длинные первая и третья секции, вторая — короткая. В вагоне есть шесть дверей, все они расположены в первой и третьей секциях.
Благодаря низкой платформе, трамваи очень удобны для пассажиров, особенно для пенсионеров, родителей с маленькими детьми и людей с особыми потребностями. А еще такой транспорт создает гораздо меньше шума, что очень важно для жителей окрестных домов.
Трамваи будут курсировать на линии, которая обеспечит прямое транспортное сообщение жителей ДВРЗ и Днепровского района с другими районами города и Святошино-Броварской.
— Вернемся к депутатским планам…
— Глобальной проблемой не только для нашего района, а для всего города, является строительство второго выезда из ДВРЗ. Ведь тогда удастся освободить от крупногабаритного транспорта Дарницкую площадь и территорию вблизи метро «Черниговская». Проект строительства выезда уже утвержден. Надеюсь, работы начнутся в этом году.
Также работаем над созданием современного стадиона на территории 31 школы, на улице Мартовской. Уже удалось обустроить баскетбольную и волейбольную площадки, установить тренажеры. Очередь — за футбольным полем.
Еще решаем вопрос, чтобы город смог выкупить у частной компании детский садик на Харьковском шоссе. Перевод заведения в коммунальную собственность сможет увеличить количество мест в детских садах, поскольку эта проблема в нашем районе является актуальной.
Александр Мищенко (дело) на сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
«В КИЕВРАДЕ УМЕНЕЛО ПОПУЛИЗМА»
— Над какими важными проектами решений работаете в земельной комиссии?
< — Сейчас комиссия готовит проект решения об инвентаризации земель города Киева. В ближайшее время его вынесем на рассмотрение сессии Киевсовета.
Также входит в состав рабочей группы по вопросам агломерации. Это очень актуальная тема. Ведь многие люди из окрестных сел работают в Киеве, привозят в город деток в школу и детсады.
—Примечательно, что на сессиях Киевсовета нынешнего созыва меньше, чем несколько лет назад, возникает конфликтов из-за земельных вопросов. О чем это говорит?
— Сейчас в Киевсовете нет такого популизма, как раньше. Депутаты рассматривают вопросы спокойно и взвешенно. Ведь они понимают, что город, особенно во время пандемии, должен развиваться и наполнять бюджет. Это в частности делается путем продажи и сдачи в аренду земельных участков.
Александр Мищенко в избирательном округе. Фото: из архива депутата
«ПРОБЛЕМЫ С НЕЗАКОННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОЗНИКАЮТ ЧЕРЕЗ ОТСУТСТВЕННОСТЬ ОБНОВЛЕННОГО ГЕНПЛАНА»
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возникает против общины?
— Да. Основная причина – в Киеве стало тесно жить. Ведь людей в столице больше, а территория остается такой же.
Еще проблема в том, что когда-то (в основном во времена Черновецкого) частникам были выделены земельные участки под строительство. Но ведь разрешение, которое они получили, например, в 2006 году, сейчас уже не актуально. Ситуация с застройкой за эти годы изменилась. Поэтому нам очень нужен обновленный Генеральный план Киева.
Например, если взять ЖК «Патриотика» (микрорайон Осокорки), то, думаю, там строить нельзя, пока не будет обустроена транспортная развязка. Ведь не хватает мостов с левого на правый берег и это является причиной возникновения постоянных огромных пробок.
Нельзя строить и в центре города. Там возможна только реконструкция устаревшего жилищного фонда. Наша комиссия уже готовит соответствующий проект решения.
Конечно, в каждом районе столицы утверждены Подробные планы территорий, но они не могут быть указанием к действию. Еще раз повторяю, нам необходим Генеральный план.
— В Киеве есть прецеденты сноса незаконно построенных сооружений. Например, продолжаются суды по дому на улице Нижний Вал, 2729, где застройщик нарушил всевозможные нормы. А в результате страдают люди. Почему возникают такие ситуации?
—К сожалению, подобных домов в Киеве много. Например, в ЖКК «Флагман» скандальный застройщик Войцеховский построил дом не только незаконно, а еще на канализационном коллекторе…
В результате таких инцидентов заложниками становятся простые люди, которые инвестировали средства в жилье. >Основная проблема, по-моему, в том, что в свое время расформировали Градосовет, который давал советы застройщикам — какой должен быть фасад, этажность и т.д. Также давно нужно обновлять государственные строительные нормы.
Большим минусом является и то, что Верховный совет отменил долевое участие. К сожалению, у нас в столице нет и жилого фонда, куда можно было бы из «хрущевок» переселять людей и строить новое жилье. Ведь устаревший жилищный фонд давно нужно обновлять.
— Какая сейчас ситуация с Троещинскими лугами?
— Через два месяца после создания решением Киевсовета этого заказника, частная фирма зарегистрировала у нотариуса право на землю территории в постоянное пользование. А затем подала в суд, опровергая решение Киевсовета об образовании «Троещинских луков». Киевсовет по этому вопросу еще до сих пор судится с потенциальным застройщиком.
Основной причиной возникновения такой ситуации, опять же, считаю, является отсутствие в Киеве обновленного Генерального плана.
Александр Мищенко и Петр Порошенко. Фото: из архива депутата
«ПЕТРО ПОРОШЕНКО — ЧЕЛОВЕК, ВОЗРОДИВШИЙ УКРАИНСКУЮ АРМИЮ»
—Приходилось слышать, что вы постоянно отправляете в За какие средства?
— За собственные средства и средства друзей-волонтеров. Я постоянно общаюсь с руководством воинских частей в АТО. При необходимости отправляем им помощь. Так, перед Новым годом отвезли на фронт теплые шапки и перчатки.
Но больше помощи отправляли на фронт в 2014 году. Тогда это было фактически все — еда, одежда, рации… — В Украину вернулся Петр Порошенко. Как оцениваете ситуацию, сложившуюся вокруг вашего политического лидера?
—Я сам— военный и скажу, Петр Порошенко это— человек, который создал украинскую армию.
Япам армию при Януковиче, когда солдаты перематывали берцы изолентой. В 2014 году, когда я был в АТО и получал форму, на складах лежали куфайки еще с 1942 года, на 250 человек насчитывалось только 5 бронежилетов, а каски были металлическими. а и современное оборудование — системы ночного видения, тепловизоры.
Поэтому я очень уважаю Петра Алексеевича. Именно за то, что он возродил украинскую армию. Это — даже не безвиз, а самое главное — безопасность государства.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»