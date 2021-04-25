Александр Лукашенко пообещал ответить «на всю катушку» организаторам госпереворота
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал ответить «на всю катушку» оппозиционеру Юрию Зянковичу, которого считает виновным в госперевороте. Белорусский лидер указал на двойное гражданство Зянковича, также имеющего паспорт США.
Лукашенко уверен, что американские спецслужбы «давно вели» Зянковича. Гражданство ему было дано для защиты в Белоруссии, где он ведет деструктивную деятельность.
«Слушайте, ну вы посмотрите: он — гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство — да вас замусолят до десятого поколения… А он только уехал — и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай… Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», — уверен Лукашенко.
В ближайшие дни, пишут белорусские СМИ, Александр Лукашенко намерен подписать специальный декрет, определяющий ответственность за гибель главы государства. В этом случае полномочия главы государства переходят Совбезу Белоруссии.