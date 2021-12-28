Актрисы киевского театра сыграли в Мюнхене в международном спектакле
В Münchner Kammerspiele представили общий проект «Офелия. Выход из воды». Фото предоставлено театром на Левом берегу Днепра
Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра вместе с немецкого театра Münchner Kammerspiele представили общий проект «Офелия. Выход из воды». Два премьерных показа в мюнхенском театре прошли с аншлагами, а весной представление планируют презентовать в Киеве.
Колаборация двух европейских театров состоялась в рамках программы «Sisterhood: дальние близкие», результатом которой стало создание . Выход из воды».
По словам драматурга и руководителя программы «Sisterhood: дальние близкие» Мартина Вальдес-Штаубера, в спектакле исследовалось два направления. Первый — это роль женщин в классическом тексте Шекспира и менявшихся театральные традиции. Второй — феминистический.
Офелия – вымышленный персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Молодая дворянка, дочь Полония, сестра Лаэрта и возлюбленная Гамлета. Шекспир описывает ее как любящую и безрассудную девушку, которая сходит с ума и, наконец, тонет в потоке воды. К этому популярному образу обращалось немало художников, в то же время он становится мишенью гендерных проекций. Спектакль позволяет немой Офелии найти свои противоречия и голоса и высвободить их из ассоциативного ряда: женщина, безумие, вода, смерть. Используя лирические и прозаические фрагменты текста, разыгрываются стратегии, позволяющие Офелиям стать субъектами собственных историй.
У ни. Фото предоставлено театром на Левом берегу Днепра
В спектакле — три главных героини. Три Офелии. Актрисы Анастасия Пустовит, Марина Климова (Киев, Украина) и Эдит Салданья (Мюнхен, Германия) вместе с режиссером Алеком Немиро (Мюнхен, Германия) разрабатывали образы героинь. Каждая из Офелий говорит на родном языке: Марина и Анастасия — на украинском, а Эдит — на немецком.
Часть текстов девочки писали самостоятельно. Например, что могла сказать Офелия своей маме, о которой в пьесе Шекспира почти не упоминается. Есть ли Офелия претензии к умершей маме, сравнивает ли она ее с кем-то, или ищет ее? Актрисы, которые играют Офелию, общаются на эти темы с аудиторией. -unbspmizhnarodnij-vistavi-394fec9.jpg» alt=»Актрисы киевского театра сыграли в Мюнхене в международном спектакле» />
Каждая из Офелий говорит на родном языке. Фото предоставлено театром на Левом берегу Днепра
На премьеру спектакля в Мюнхен приехала команда Театра на левом берегу — чтобы поддержать актрис и увидеть, как работает неоднократно признанный лучшим драматический театр Германии.
«Надеюсь, что это нашем сестринстве между Театром на левом берегу Днепра и Театром Камершпиле в Мюнхене, — отметила главная режиссер Театра на левом берегу и руководитель программы „Sisterhood: дальние близкие“ с украинской стороны Тамара Тру. — Это очень качественный профессиональный шаг для нас всех. Здесь мы обсуждали, каким может быть наш театр, что мы можем сделать, чтобы он стал ближе к театру мечты»,— рассказывает
Творческая команда спектакля:
В роли: Анастасия Пустовит, Марина Климова, Эдит Салданья
Концепция : Алек Немиро, Эдит Салданья
Музыка: Матиас Кремсрайтер
Художница-постановщица: Марлен Пьироф
Драматург: Павел Арье
Руководители проекта с украинской стороны: Тамара Трунова, Павел Арье
Идея проекта: Стас Жирков
Как писал «Вечерний Киев», в течение трех недель команды из двух государственных театров, Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (Киев, Украина) и Münchner Kammerspiele (Мюнхен, Германия), обменивались профессиональным и художественным опытом. А также совместно создали будущее представление «Офелия. Выход из воды». Участницы проекта — Эдит Салдана (актриса театра Münchner Kammerspiele) и Анастасия Пустовит (актриса Театра на левом берегу) поделились своими впечатлениями от работы над общим спектаклем и ожиданиями. >
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»