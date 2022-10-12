Активизировалась инфекция, поражающая преимущественно маленьких детей. Чем она опасна?
На первом этапе симптомы менингококковой инфекции напоминают ОРВИ, а затем появляется красная или синевая сыпь на коже в виде звездочек.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
В полуторагодовалом Катуше из Ровенщины повысилась температура, началась головная боль. Родители надеялись, что это типичная простуда. Но диагноз медиков был неутешительным: менингококковая инфекция. Состояние девочки стремительно ухудшалось и, несмотря на лечение, через несколько дней она умерла.
Когда специалисты обследовали людей, контактировавших с девочкой, обнаружили возбудитель коварной болезни — Neisseria meningitidis. Она активизируется именно в осеннее время. Что нужно знать о бактерии, особенно беспощадной к младенцам?
— Тяжелее всего переносят эту болезнь младенцы — из-за того, что их иммунная система более уязвима. Хотя бывает и наоборот: в семье первым болеет старший ребенок, — говорит Ольга Чудинова, врач-эпидемология горотдела областного лабораторного Центра Минздрава. — В моей практике был такой случай. В семье слегла 12-летняя девочка, а когда мы обследовали ее младшую сестренку и родителей, выяснилось, что все трое — носители менингококковой инфекции. Они прошли соответствующее лечение, лишились источника инфекции и поправились.
— Какие характерные проявления этой болезни?
— На первом этапе симптомы менингококковой инфекции (например насморк, катаральные явления в горле, повышенная температура), напоминают ОРВИ. Далее появляется красная или синеватая сыпь на коже, напоминающая звездочки. А еще — напряжение мышц затылочного участка (это следствие спровоцированного воспалением раздражения нервных корешков). На такой признак опытный врач обязательно обратит внимание.
— Как именно заражаются менингококковой инфекцией?
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— Она передается воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле, чихании). Характерно, что взрослые люди, чаще всего носители бактерии, могут и не догадываться об этом, ведь не имеют симптомов. Причем бактерионосителей менингококка гораздо больше, чем больных.
Помню подробности эпидрасследования, в котором участвовала. Заболел студент одного из вузов. Парня госпитализировали с симптомами менингококковой инфекции в пятницу, на следующий день подтвердили диагноз, приступили к лечению. Но встала проблема: необходимо было проверить его сокурсников, а все пороз езжались на выходные домой. Как только студенты стали возвращаться, мы их обследовали, у четырех подтвердилось бессимптомное носительство инфекции, они прошли лечение. Сколько человек они заразили — мне не известно.
— В чем влияние этой инфекции на организм?
— При разрушении клеток возбудителя в организме высвобождается агрессивный эндотоксин. Он губительно влияет на кровь, провоцирует тромбозы, повреждения кровеносных сосудов, геморрагические некрозы. У малышей нередко развивается молниеносная форма недуга (менингококцемия). В таком случае от резкого повышения температуры, высыпаний — вплоть до поражения головного мозга, всего организма, сильной интоксикации и гибели больного может проходить до одних суток. То, каким именно будет течение болезни, определяется как свойствами самого возбудителя (вирулентностью), так и особенностями иммунной системы. Поскольку у детей, как я уже говорила, она более уязвима, то дошкольники составляют более 70% всех больных. К счастью, у выздоровевших после перенесенной болезни сохраняется длительный иммунитет.