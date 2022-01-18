Актеры Франковского театра колядовали киевлянам: фото
Звучит дохристианская «Ой, как было издревле». Фото: Михаил Марков
Выступление «Рождественские достижения. Колледа и ее плес… из веков века…» собрала аншлаг и подарила невероятные эмоции жителям столицы накануне Крещения.
17 января в киевском театре имени Ивана Франко актеры Франковского драмтеатра показали свое особое представление, которое появляется в репертуаре только накануне Рождества и собирает аншлаги, как в родном Франковске, так и везде, куда приезжает. На прошлой неделе был показ во Львове. На этой неделе — покорили Киев.
Режиссер-постановщик, народный артист Украины и лауреат Национальной премии имени Шевченко Ростислав Держипольский взял фундаментальные исследования гуцульских традиций от Владимира Шухевича «Гуцульщина», романа «На высокой полонине» Станислава Винценза, новеллы Василия Стефаника «Побои из аншлаговой «Гуцулки Ксени», добавил аутентичных коляд, шуток и получил чудо, которое воплощают на сцене несколько десятков актеров.
Актёры Франковского драмтеатра. Фото: Михаил Марков
В спектакле звучат аутентичные коляды из Карпат, Полесья, Полтавщины, а основой всего является древний гуцульский плес, который и доныне исполняют в Верховине и Кривовровне.
Проводник в мир давних традиций Прорицатель Алексей Гнатковский. Фото: Михаила Маркива
Проводником в мир традиций является Прорицатель, харизматичный Алексей Гнатковский, который читает древнюю книгу традиций и объясняет зрителям значение тех или иных слов, рассказывает, почему «плес» — гендерно неравная традиция. Эту коляду исполняют только мужчины, «упирающиеся ногами в землю, плечами в небо и колядующие во славу Христа, несут радостную весть».
Ужины начинают с углу. Фото: Михаила Маркива
Коляда, которая начинается после Святой Вечери 6 января длится вплоть до Крещения, и вообще Сретение (15 февраля) не прерываясь и не умолкая. «Имеем не 4-5 столбцов, а хорошую коляду на 50, ну, коротенькая, когда заходят в дом, может быть на 30-40», — объясняет особенности прорицателей.
Алексей Гнатковский еще ее эмоционального священника сыграл. Фото: Михаил Марков
Начинают коляду от дома священника, завершая обряд во дворе архаическим «кругляком» — танцем, имеющим языческие корни. Священника берут в плотный круг и «должны отцы терпеть, потому что обычно у гуцулов такой». Затем ватага с трембитами, топориками-бартками с колокольчиками идет от дома к дому пританцовывая и колядуя каждому, кого встретят на дороге.
В доме отдельную коляду посвящают хозяину, хозяйке, всем детям, челяди, гостям, потом коровам, овцам, свиньям… пчелам (иногда и поименно), как замечает Вищун…
Газду играет заслуженный артист Украины — Заслуженная артистка Украины Надежда Левченко. Именно к ним в гости приходят гуцулы, а затем певица из Лемковщины, звучит коляда из Полесья, Щедрик из Полтавщины.
Спудеи показывают вертеп. Фото: Михаил Марков
Ирод, Три царя и Ангелы. Фото: Михаил Марков
А также воспроизведен «киевский» вертеп 1770 года, дошедший до наших дней благодаря меценатам Галаганам из Полтавщины. В архивах сохранились рукопись и ноты, которые бурсаки Киево-Могилянки оставили в имении украинских графов Галаганов в дар за гостеприимное принятие.
Интересно, что ангелы, пастушки, цари и казаки из вертепа говорят и поют на староукраинском с вкраплением церковнославянских слов, а вот Ирод и черт «наделены» языком московского царя — политический контекст за несколько веков».
Впечатляющая сцена. Фото: Михаил Марков
Для спектакля «Коляда и Плес», который и все лучшие современные украинские спектакли, имеет минимум декораций: стена дома, превращающаяся в сцену для галагановского вертепа, стол, на котором размещают еды. Весь акцент — на актеров. И когда механизм запускает сцену крутиться и в когда оказываются гуцулы, драки, приднепровцы, казаки и могилянские студенты символизируя богатство и единство Украины, и над ними всеми звучит древняя, одна из самых ярких украинских обрядовых песен. alt=»Актёры Франковского театра колядовали киевлянам: фото» />
Киевлян щедро засеяли пшеницей Фото: Михаил Марков
Франковцы не только колядовали киевлянам, а щедро засеяли пшеницей зрителей — к счастью, богатство. Что говорить, что те, кому удалось попасть на этот феерический спектакль, еще долго будут помнить невероятную атмосферу Коляды.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»