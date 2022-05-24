Агитировал за «русский мир», а теперь будет учить песню о Бандере
Суд вынес необычное наказание студенту-коллаборанту.
Событие: В Кропивницком суд обязал 19-летнего студента, который агитировал за «русский мир», изучить наизусть песню «Отец наш – Бандера, Украина – мать!». Об этом написал на своей странице в Facebook глава областного совета Сергей Шульга.
Детали и комментарии:«Такой приговор вынесли жителю Харькова, который после российской оккупации родного города перебрался на Кировоградщину, где в социальных сетях начал публиковать сообщения, в которых прославлял рф и агитировал за «русский мир», – написал Сергей Шульга
Такой активностью приезжего студента заинтересовались правоохранители. Они задокументировали, что парень преподавал в мессенджере материалы: «За россию», «Смерть хохлам», «Когда запишусь в рос.армию» и другие. Против коллаболоранта открыли производство по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя. Ему грозило до трех лет ограничение или лишение свободы.
Поскольку фигурант свою вину признал и покаялся в совершенном, судья вместо реального заключения назначил ему два года условного наказания. Кроме того, во время испытательного срока обязал парня изучить наизусть: гимн Украины, их раздел Конституции о территориальном устройстве, песню «Отец наш – Бандера, Украина – мать!» и стихотворение Сосюры «Любите Украину». А для закрепления материала он должен дополнительно прочитать повесть Гоголя «Тарас Бульба» и роман Димарова «И будут люди».
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Между тем, СБУ разоблачила очередных пророссийских пропагандистов в Черкасской области.
«В частности, одна из местных жительниц распространяла антиукраинский контент в соцсетях, в частности в запрещенных «Одноклассниках». В материалах и репостах открыто поддерживала военную агрессию России против Украины. Кроме того, призвала оккупантов освободить наше государство от так называемого «фашизма»». территориальное подразделение спецслужбы.
Другая блоггерша в соцсети «TikTok» активно комментировала видео в поддержку оккупантов и оправдывала их преступные действия. /p>
Обеим злоумышленницам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса. Им грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.