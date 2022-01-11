«Аэросаны» от изобретателя вертолета: в киевском музее вспомнили интересный факт
Игорь Сикорский рядом с аэросанами, сконструированными во дворе родительского дома в Киеве. 1910 год. Фото: Igor I. Sikorsky Historical Archives.
Музей украинской диаспоры показал раритетное фото Игоря Сикорского, сделанное во дворе дома, где жил изобретатель.
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«Зимой 1909-1910 годов Игорь Сикорский создал свои первые аэросаны с двигателем „Анзани“ мощностью 15 лошадиных сил, которые были рассчитаны на двух пассажиров. Их опробовали в феврале 1910 года на киевском ипподроме. Однако это уже была модифицированная версия с двигателям мощностью 25 лошадиных сил, которая могла перевозить 4 людей со скоростью 35 миль/час», — отмечают в Музее.
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Успехи Сикорского в разработке аэросаней заметили во Франции. Ему предложили продолжить работать в этом направлении, однако конструктор отказался, ведь для него приоритетом оставался вертолет.
Узнать больше об этом и других изобретениях Игоря Ивановича киевлян приглашают на выставку «Наш Сикорский», действующую в музее основе.
Также можно посетить Museum Sikor Sky: виртуальный музей-хаб. Платформа презентует Украину и Киев через виртуальный визит в колыбель вертолета Sikorsky на улице Ярославов Вал, 15-б. А в середине Museum Sikor Sky можно увидеть пионеров авиации и их изобретения, открыть по дверям цифрового мира другие музейные просторы, присоединившиеся к проекту, в том числе и Музей украинской диаспоры.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»