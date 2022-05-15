Ад взошел на землю. Оккупанты сбросили на «Азовсталь» запрещенные бомбы с термитными слоями
Захватчики признаются, что им разрешили использовать кассетные и фосфорные средства поражения.
Фото: Скриншот из Telegram-канала Андрющеко Time A A+ A++
Событие: Российские оккупанты использовали против украинских защитников на «Азовстали» в Мариуполе запрещенные боеприпасы. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Детали и комментарии: «Снова – с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами кафиры утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М2С с 9М2С. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно. Ад взошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши защитники», – написал Андрющенко в Telegram.
А затем добавил, что на зажигательных бомбах, которые сбрасывают на завод «Азовсталь» захватчики разместили циничные надписи, в которых указана дата финала песенного конкурса Евровидения-2022″: «Kalusha, как вы и просили!»
«Россияне – не люди. Не звери. Они просто изверги. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на «Евровидении-2022″ .И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. В России после проигрыша пойдут столетия на покаяние», – подписал Петр Андрющенко фото.
Российские кафиры признали, что обстреливают украинских защитников на «Азовстали» запрещенными фосфорными боеприпасами. В частности, об этом сообщил кремлевский пропагандист и военный корреспондент Александр Коц, опубликовавший видео атаки в своем Telegram, солгав, будто Вооруженные силы Украины «обстреливали Семеновку под Славянском и Донецкий аэропорт в 2014 году таким же оружием».
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«На Азовсталь насыпают, «чтобы муха не пролетела». Уже слышу скукарики с украинской стороны, что россия применяет какие-то запрещенные зажигательные боеприпасы. Вроде бы ВСУ не сожгла такими же половину Семеновки под Славянском в 2014 году. Я это видел собственными глазами, попал под такую бомбардировку днем, когда мирные жители, остававшиеся тогда в поселке, корпели в огородниках», – написал московский пропагандист.
Да и рядовые захватчики подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ. накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит один оккупант другому.
Таким образом, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев. С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. Украинская спецслужба документирует каждый такой факт.