А все из-за бегства из Херсона. В режимах Путина и Лукашенко начался раскол
Российский диктатор хочет забирать паспорта у тех, кто будет говорить правду о войне.
Событие: Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и президентом России Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему. Об этом 13 ноября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
Детали и комментарии:Военные аналитики отмечают, что Путину все труднее успокоить часть своего электората из-за неспособности военных РФ достичь своих максималистских целей по поводу свержения украинской власти и захвата всей Украины. Путинские националистически настроенные пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной приверженности их достижению целей в Украине, а Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.
< >Как отмечает ISW, Путину необходимо сохранить поддержку, и он, вероятно, отдал приказ некоторым своим пропагандистам подавить любую критику российского вывода войск из Херсона. Все большие сомнения среди крайних российских националистов по поводу преданности Путина российской идеологии снижают привлекательность Путина среди российских националистов.
К тому же российский диктатор хочет забирать паспорта у тех, кто будет говорить правду о войне. По информации издания «Медуза», президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности «за фейки о войне» лишения паспортов РФ, которые раздали на оккупированных территориях Украины. Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, по причине «присоединения» Россией оккупированных территорий. Путин дополнил список «преступлений», за которые можно лишать гражданства. В список вошли:
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— распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии;.
— надругательство над флагом и гербом России.
— участие в деятельности нежелательной организации.
— призывы к сепаратизму.
— посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.
Закон будет принят, потому что в России скрывают настоящую информацию о войне или потерях оккупантов в Украине. Люди, которые будут распространять эту информацию, получат статью за якобы «фейки о российской армии».
Несладко и режиму самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко. Как сообщает Генштаб ВСУ, в Беларуси значительно усиливается напряжение между местными военными и представителями армии. «В районах Брестской области Беларуси, где размещаются вновь прибывшие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение, – констатирует Генштаб. – В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палатках. вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, нуждающимся в лечении».