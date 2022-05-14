А как ехать в деревнях без дорожных знаков? В 20 городах и 10 областях Украины возвращают автофиксацию нарушений ПДД
Если водители будут так пренебрегать правилами дорожного движения, как до войны, то за один год в бюджет может поступить аж один миллиард гривен.
Фото со страницы Алексея Белошицкого в Facebook. A A+ A++
Событие:В Украине 16 мая вернут фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Детали и комментарии:Чиновник напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. «Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими», — отметил Белошицкий.
Заместитель министра назвал 20 городов, в которых снова будут работать камеры фиксации нарушения ПДД: Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы , Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов. Также камеры будут включены на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей. Всего заработают 128 камер.
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Пользователи соцсетей посоветовали Белошицкому вернуть на автодороги дорожные знаки с указанием начала и конца населенного пункта, поскольку водители не знают с какой скоростью необходимо двигаться, а это может привести к обжалованию штрафов в судах.
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Отметим, что система автофиксации нарушений ПДД стартовала 1 июня 2020. Как сообщает «Украинская правда», за первые 8 минут работы в Киеве камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости, а за первые 17 часов — более 35 тысяч. второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40 процентов, а за первый год – в 8 раз меньше.В 2021 году системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 миллиона штрафов на общую сумму более 1 миллиарда гривен. >