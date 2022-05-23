А это был не Роман Грибов. Украина освободила из плена настоящего героя, отправившего врагов в направлении «русского корабля»
Оккупанты предлагали украинским защитникам работу с большой зарплатой, но они отказались изменять государству.
Фото ГНСУ. A A+ A++
Событие:Украинский пограничник, настоящий автор фразы «Русский военный корабель, иди на..й», освобожден из российского плена. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Детали и комментарии:Начальник пограничного залога «Остров Змеиный» Богдан Гоцкий подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники. По его словам, россияне выдвинули защитникам Змеиного требование сдаться, предлагали им работу с большой зарплатой, но украинские защитники отказались изменять государству. Один из пограничников потерял терпение и указал направление российскому кораблю. Его имя не разглашается. «Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе», — сказал Гоцкий.
Представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии УП объяснил, что Государственная пограничная служба не раскрывала личность автора фразы «Русский корабль, иди нах#й», чтобы не повредить ему в плену и из-за составляющей безопасности пока еще не может назвать его им’я: «Из-за определенных обстоятельств мы еще на время оставим его посвященным».
Авторство фразы о корабле приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову из Черкасс. После освобождения из плена в апреле он не рассказывал деталей о том, как это выражение появилось. «Нас было там много. Когда именно эта фраза прозвучала, как это получилось, не могу подробно рассказать. Было паническое движение, поэтому даже не скажу, в какой момент это произошло… Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо обращались бы в таком случае. Домой я бы не вернулся», — говорил Роман Грибов «Общественному».
Спикер ГНСУ уточнил, что медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, которое гарантировало безопасность его побратимов – защитников острова, попавших в плен. А это и пограничники, и воины военно-морских, сухопутных и воздушных сил ВСУ.
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Фраза «Русский военный корабель, иди на..й» приобрела в Украине безумную популярность. Об этом свидетельствует ажиотаж вокруг марки, которую Укрпочта начала продавать 23 мая. Как сообщает LB.ua, в очередь за маркой «Русский военный корабель ВСЕ» уже к 12.10 23 мая в Киеве записалось более 1300 человек, хотя продажи начались в 14 часов. По словам главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, марки будут продаваться только в городах и райцентрах. “Здесь вы можете увидеть разницу в людях. У нас люди стоят за символом Украины, а в России стоят за сахаром,” — прокомментировал Игорь Смелянский.
Он также сообщил о лимите — 2 блока по 3 марки на клиента. «Только на первую неделю мы даем в отделение 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было марки «Корабль НА». Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и далее», — пояснил Смелянский.
Руководитель «Укрпочты» также добавил, что 1,5 миллиона марок и мерч (майки, свитшоты, магниты) будут продавать на 6 интернет-площадках. 4 украинских площадки стартуют 24 мая, международные 25-27 мая.