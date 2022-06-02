99-е сутки войны: наши войска отбили 13 вражеских атак на Донбассе
Рашисты понесли потери возле Лимана и отступили, похожая ситуация – в районе Северодонецка.
Событие :Российские кафиры пытаются прорваться в Лисичанск, избежав боев на Северском Донке со стороны Северодонецка. Об этом свидетельствуют данные института изучения войны.
Детали и комментарии:Как утверждают американские аналитики, россияне ведут бои в Устиновке и Мирной Долине, что, вероятно, является попыткой продвинуться на северо-запад в Лисичанск, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка. Они также пытаются взять под контроль Белогоровку, где в начале мая предприняли дорогостоящую и неудачную попытку форсирования реки Северский Донец, а также Врубовку, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.
В институте изучения войны отмечают, чтобы русские силы получили доступ в Славянск по дороге, им предстоит пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка, но, видимо, не смогли этого сделать, и все еще не контролируют дорогу Райгородок-Славянск.
«На Донецком направлении россияне продолжают обстреливать наши позиции вдоль всей линии столкновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, отмечают в Генштабе ВСУ. На Лиманском направлении пытались прорваться в сторону Райгородка, но понесли потери и отступили».
В Северодонецке противник ведет штурмовые действия. При поддержке огня минометов пытался штурмовать Боброво и Устиновку, но успеха не имел.
Враг пытается взять под контроль город Камышеваху. Отчасти ему это удалось. Также вел штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, но в результате нанесенного огневого поражения нашими подразделениями отошел. Успеновка, Угледар, Новоселок и Орехов.
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На Харьковском направлении основные усилия кафиры сосредоточивают на содержании занятых рубежей. Обстреливают подразделения ВСУ в районах Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова. На Славянском направлении рашисты били из артиллерии по Довгенькому, Курульцы, Вернополье и Долине.
На Южнобужском направлении кафиры увеличили количество обстрелов наших позиций. Также готовили из минометов и ствольной артиллерии по селам Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Бомбили с вертолетов Ми-24 Новогригоровку и Александровку.
«Вновь тяжелой ствольной артиллерией типа «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган» был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически гатили 203-мм снаряды, а кассетные — крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере» сообщает оперативное командование «Юг». Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные «вбросы» о якобы расположении наших военных подразделений в школах, больницах и детских садах».
На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов в сторону Украины. На Северском направлении продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий. С территории российской федерации враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской и Леоновку Черниговской области.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 13 атак врага, уничтожены 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа “Орлан-10”. Эти аппараты враг продолжает терять по всем направлениям, уже даже начал применять беспилотники МЧС российской федерации.