98-й день войны. Враг закрепляется в центре Северодонецка и отремонтировал железнодорожный мост между Купянском и Лиманом.
А вот на Юге Украины путинская армия понесла тяжелые потери.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 98-х суток героического сопротивления украинского народа российскому захватчику.
Детали и комментарии:«На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их, а на Донецком подразделения агрессора, при поддержке авиации, основные усилия сосредотачивают на наступлении, — говорится в сообщении. Враг совершает огневое поражение вдоль линии столкновения с минометов, ствольной арт. Отремонтировал железнодорожный мостовой переход в районе Купянская для восстановления логистики железнодорожной ветвью Купянск Лиман, российские при поддержке вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ведут наступление в направлении Лиман Старый Караван, боевые действия продолжаются. штурм в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города».
На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с позиций в районах Белогоровки и Врубовки, применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково. На Северском направлении россияне проводят инженерное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии около 3 километров от границы Украины.
На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных объединений и воинских частей. Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области, огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда.
На Слобожанском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании позиций и разведке, а на Харьковском обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах Веселого и Терновой. На Славском направлении противник осуществил перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в Изюм. Для усиления охраны и обороны логистических маршрутов, усилил группировку в Купянске за счет перемещения БТГ. Вел разведку позиций наших войск из БПЛА «Орлан-10» в районах населенных пунктов Изюм, Первомайск и Большая Камышеваха.
читайте также: Гибель кобзаря Жданкина. Суд вынес приговор по делу. Родные считают решение несправедливым
В Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны, передислоцировал в район Васильевки танковый батальон Т-62 и мотострелковый батальон. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии. На Южнобужском направлении рашисты основные усилия сосредотачивают на удержании позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах Николаевки, Новопавловского и Широкого захватчики совершили массированные обстрелы из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери российских кафиров, кроме военной техники, составляют около семидесяти человек.
Как сообщил в Facebook начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, на Криворожском направлении россияне вынуждены усиливать свою оборону и срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления и минуют побережье реки Ингулец. «Ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но стабильной, — написал Вилкул. — Оккупанты продолжают обстрел по всей линии столкновения со всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. В частности, россияне обстреляли Широковскую общину Давидов Брид».