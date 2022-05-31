97-е сутки войны: ВСУ отразили восемь атак врага на Донбассе
Львовские десантники уничтожили взвод из Псковской области.
Событие: Начались 97-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на установлении контроля над Северодонецком, в городе идут ожесточенные бои, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Детали и комментарии: В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел. Сложная ситуация в Бахмутском направлении. Оккупанты вели наступление в районе Золотого, Камышевахи, Почечного, Берестового, Покровского, Доломитного, но успеха пока не имели. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.
На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Противник штурмовал в районе Довгенького, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. На Слобожанском направлении враг продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории России.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов. По данным группировки Объединенных сил, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 8 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои. Уничтожены танк, 4 артиллерийские системы, 5 боевых бронированных машин и 2 автомобиля. Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила о ликвидации в районе своей ответственности до 50 военных РФ.
На южном фронте обстановка динамичная и напряженная, сообщает ОК «Юг» в Facebook. Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре, в частности, дальнобойной ствольной артиллерией «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган». Вчера из-за обстрелов Николаева и пригорода пострадали по меньшей мере 4 гражданских лица. За минувшие сутки на южном направлении уничтожены 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходное орудие «Пион», 2 РСЗО «Град», 5 единиц бронированной и 2 — автомобильной техники.
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В течение суток украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов, бронированной техники и живой силе врага в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, а также уничтожила 2 ракеты, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook. «Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожена авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59МК, а на Одесщине — 2 крылата ракету — около тонны», — говорится в сообщении.
Львовские десантники ликвидировали взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области, сообщило командование ДШВ ВСУ в Facebook. «Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой», — говорится в сообщении командования. По его данным, эта российская военная часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам.
Из-за значительных потерь младшего состава, отсутствия профессионализма и модернизации российская армия теряет способность управлять личным составом и испытывает моральный упадок. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании. Военные аналитики ISW отмечают, что это значительно усугубит возможности российской армии. Ранее Минобороны Великобритании заявило, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего состава, которые обычно не отдают приказы с тыла, а вынуждены контролировать действия подчиненных солдат непосредственно на поле боя.