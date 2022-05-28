94-е сутки войны: оккупанты штурмовали Северодонецк, понесли потери и отошли
ВСУ отразили 8 атак врага на Донбассе и уничтожили передовой командный пункт росармии.
Событие: Начались 94-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Самые тяжелые бои идут в Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии:Враг пытался вести штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, но успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. В американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что Северодонецк полностью не оцеплен. По его данным, россияне не искусны в боях на городской местности, поэтому вряд ли смогут быстро там продвигаться. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что несмотря на отступление от Северодонецка, кафиры не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение области.
На Бахмутском направлении при поддержке огня минометов и артиллерии росармия безуспешно проводила наступательные и штурмовые действия вблизи Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.
В Харьковском и Славянском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления. При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел. На Лиманском направлении враг пытается закрепиться в Лимане.
На Южнобужском направлении кафиры сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах. Боевые действия продолжаются.
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«На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области продолжается подготовка резервистов», — говорится в сообщении Генштаба. Оперативное командование «Юг» рассказало в Facebook, что решисты подтянули на Херсонщину эшелон из более 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня. Силы обороны юга дают достойный отпор противнику. Так, за минувшие сутки уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе 3 современных танка Т-72, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артустановка.
По данным группировки Объединенных сил, на Донбассе наши защитники отразили 8 атак врага, на 5 локациях еще продолжаются бои. Уничтожены 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 4 автомобиля. Украинская авиация ликвидировала тактическую группу противника с техникой и живой силой. Советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным сообщил, что ВСУ накрыли в Донецкой области передовой командный пункт россиян. Известно, что там находились более 20 старших офицеров.
В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск «охотились» вражеский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор». А в небе над Херсонщиной украинский МиГ-29 сбил истребитель Су-35 армии РФ, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.