93-й день войны: оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении и пытаются закрепиться в Лимане
За минувшие сутки на Донбассе ВСУ отбили 20 атак врага, уничтожили 15 единиц наземной техники, вертолет, беспилотник и крылатую ракету. 93-й день войны: оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении и пытаются закрепиться » />
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие: Российские войска вошли в Лиман и пытаются там закрепиться. И несмотря на огромное количественное преимущество, кафиры добились лишь незначительных успехов на Донбассе.
Детали и комментарии:О возможном захвате города в Донецкой области еще вчера в эфире программы «Фейгин Live» сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Но он подчеркнул, что информация не проверена. В сегодняшнем утреннем своде Генштаб ВСУ констатировал: враг при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане. Вчера кафиры также захватили деревню Медная Руда. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Противник беспрестанно кидает по нашим подразделениям из всех видов оружия и наносит ракетные удары.
Аналитики американского института изучения войны отмечают, что россияне уже взяли под контроль 95 процентов Луганской области и, скорее всего, в ближайшие дни сосредоточатся на захвате Северодонецка.
Враг наступает с разных сторон и с разных флангов. Начал использовать тактику, к которой прибегал в Рубежном – уравнивать с землей все, что можно. Артиллерией, прямой наводкой танков. Создают ад. Стреляют в каждое здание, где теоретически может быть украинская огневая точка. Так описал ситуацию в прямом эфире проекта «Говорит Великий Львов» боец Легиона Свобода Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, который сейчас находится в Северодонецке.
«К счастью, украинские бойцы держатся, не отступили на один метр. Хотя есть большое проблема – отсутствие паритета артиллерии с врагом. На один наш выстрел – 20 вражеских выстрелов из артиллерии. отметил он.
По оценкам Пентагона, несмотря на огромное преимущество в численности, российские войска в Донбассе достигли лишь незначительного прогресса. Эти достижения России компенсируются достижениями Украины в других направлениях, особенно вокруг Харькова. Об этом говорится в сообщении Минобороны США, опубликованном на сайте ведомства в ночь на 27 мая.
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Американские военные отмечают, что в течение войны стратегия россии менялась. Поначалу она желала захватить Киев и поставить свою власть. Это не удалось, поэтому кафиры начали пытаться отрезать весь Донбасс, выходя к югу от Харькова и к северу от Мариуполя.
«Россияне также не достигли значительного прогресса в этом и теперь перешли к другой цели. Они пытаются оттеснить от Украины восточные области. Бой тяжелый и жесткий, а смена местности и цели означает изменение тактики на поле боя, что приводит к увеличению важности огня на больших расстояниях. «, – констатируют в Пентагоне.
В Генштабе ВСУ подчеркивают, что и дальше сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине из Беларуси. Враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы в брянской и курской областях, для этого вовлекается в две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск. На Слобожанском направлении россияне готовят личный состав для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Обстреливают и проводят дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск, пытаются удержать занятые позиции и сдерживать продвижение ВСУ на Харьковском направлении, возобновили наступление на Славянском направлении.
«На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранение контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. сообщают в главном органе управления войсками ВСУ.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 20 атак врага, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и беспилотник типа «Орлан-10». Истребитель Воздушных сил обезвредил крылатую ракету в Черновицкой области.