92-е сутки войны. Оккупанты пытаются закрепиться в районе Северодонецка, но успеха не имели.
Путинская армия потерпела неудачу на нескольких направлениях и пытается возобновить наступление на Славянск.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 92-х суток героического сопротивления украинского народа русскому захватчику.
Детали и комментарии: «На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки, говорится в сообщении. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. Продолжается ликвидация на территории республики Беларусь подразделений вооруженных сил Российской Федерации, привлекавшихся к ведению боевых действий на территории Украины, проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть потеряны российскими подразделениями.
На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления.
В приграничных районах российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня. Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области».
На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки. Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и восстановить наступление на город Словакия. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулько, Богородичное и Студенок.
На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Лимана и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы в Бахмутском и Авдеевском направлениях, задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона. Оккупанты пытаются закрепиться в районе Северодонецка, вели штурмовые действия в направлении Устиновки, но успеха не имели.
На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели. На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка, а на
Николаевскому пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Рашисты вели штурмовые действия в районе населённого пункта Таврическое, успеха не имели. На Криворожском направлении российские кафиры безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка, обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.
Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, .читайте также: «Война Порошенко — Зеленский выходит на новый уровень», — политолог о показаниях Медведчука
Как информирует Генштаб, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожено 4 танка, 2 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа «Орлан-10». Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил нанесла удар по позициям противника, уничтожив личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.
В то же время россия не перестает бомбить украинские города и села. Как сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской общине в направлении Кривого Рога. «Ночь более-менее, однако в Криворожском районе снова стреляли, — написал Резниченко. — В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине. Людей не зацепило».