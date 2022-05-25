91-е сутки войны: украинская армия отразила девять атак врага на Донбассе
В МВД объяснили, почему ВСУ отошли от Светлодарска и Мироновского.
Фото из сообщения Группировка Объединенных сил в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 91-ые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. У агрессора иссякают запасы высокоточного ракетного оружия, поэтому он ищет другие способы поражения критически важных и военных объектов на территории Украины, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: При поддержке огня артиллерии русские кафиры ведут наступление в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются. Напомним, вчера, 24 мая, оккупанты захватили город Светлодарск и поселок Мироновский в Донецкой области. «Наша армия реализует маневрированную оборону. Мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это значит, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет, именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского, целью было избежать возможного окружения и значительных потерь, также возможно еще несколько отступлений для выравнивания фронта. сегодня достаточно», — объяснил в Telegram советник министра МВД Виктор Андрусив.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери. На Изюмском направлении враг безуспешно попытался взять под контроль населённый пункт Пасека, а на Лиманском — активизировал ведение боевых действий. На Авдеевском направлении кафиры не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается . Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.
На Северском направлении росармия продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации. С целью ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.
читайте также: «Война Порошенко — Зеленский выходит на новый уровень», — политолог
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом. Уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили 6 БпЛА типа «Орлан-10» и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс «ZALA», сообщила группировка Объединенных сил в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Враг потерял до 180 военных, 2 танка, 5 БМП, 3 БТР, 3 артиллерийские системы, 3 миномета и 3 БПЛА, сообщила пресс-служба группировки в Facebook.
В Херсонской области оккупанты продолжают провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов и пытаются обвинить в этом ВСУ. Даже предприняли попытку атаковать с воздуха с помощью авиации, рассказало ОК «Юг» в Facebook. На северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога, произошло боевое столкновение украинского подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин «Тигр» под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. «На рашистах было военное убранство ВСУ. Атак был отбит, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда», — говорится в сообщении ОК «Юг». Всего за последние сутки ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили на южном направлении 33 военных России и 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Ощущая угрозу своему флоту, рашисты усиливают противовоздушную оборону, в частности в северо-западной части Крыма разворачивается два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.