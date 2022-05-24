90-е сутки войны: самые ожесточенные бои продолжаются недалеко от Лисичанска и Северодонецка, – Генштаб
За минувшие сутки на Донбассе отбиты 16 атак врага, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:Начались 90-е сутки войны. Российские кафиры не прекращают наступления в Восточной операционной зоне. На Донецком и Луганском направлениях обстреливают позиции наших войск, бомбят с самолетов и готовят ракеетами по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Детали и комментарии:«Растет угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины, – рассказывает представитель главного органа управления войсками Александр Штупун. – На Северском направлении враг продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в брянской и курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. по позициям наших войск в районе Белополье Сумской области».
На Харьковском направлении рашисты пытаются удержать занятые позиции и улучшить свое тактическое положение. В частности, ведутся бои с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова. На Славянском направлении готовятся к возобновлению наступления. Для поддержки в южной части Изюма развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
«На Донецком и Луганском направлениях вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах, оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание отдела полиции. еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести».
Самые ожесточенные бои продолжаются недалеко от Лисичанска и Северодонецка.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал боевую ситуацию на Донбассе «самой тяжелой».
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«Самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе – Бахмут, Попасная, Северодонецк. На этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают на сегодня российские военные» , – сказал он в традиционном видеообращении в понедельник вечером.
На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское.
«На границе оккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины враг продвижения вперед не имеет, морально-психологическое состояние кафиров ухудшается ежесуточно, сообщает оперативное командование «Юг». Скрываясь за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, решают В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста».
Враг продолжает в использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины. боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль, – информируют в Генштабе ВСУ. – Авиационные подразделения Воздушных сил и ПВО сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин».