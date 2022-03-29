9-летний шеф полевой кухни: столичный школьник готовит обеды защитникам под открытым небом
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Третьклассник Володя Дячук. Фото: Наталья Кузьминская
Редакция «Вечернего Киева» продолжает рассказывать о самых молодых волонтерах Киева.
На второй день войны столичная бухгалтерша Наталья Дячук увидела сообщение на фейсбуке, в котором искали «свободные руки» для приготовления на мест полевой кухне. Только дочитав пост, женщина уже писала администратору, чтобы как можно скорее присоединиться к волонтёрам.
Все время, когда Наталья готовила под открытым небом, за домашнее хозяйство отвечал ее 9-летний сын Володя. Его распорядок дня был не слишком разнообразен: сделать домашние задания и в отдельные дни проходить дистанционно компьютерные курсы.
Однако пойти с матерью на полевую кухню — совсем другое дело и куда интереснее, чем делать упражнения. Именно поэтому однажды третьеклассник Володя и оказался среди взрослых на суетливой полевой кухне.
«Первые дни мой сын немного стеснялся и боялся лишний раз выйти из палатки, где я готовила пищу. Однако впоследствии Володя познакомился со всеми и сам взялся за кухонные принадлежности», — рассказывает «Вечернему Киеву» мать маленького волонтера Наталья Дячук. — побежать кому-то принести или отнести. Кстати, по своей рабочей смене Володя может приготовить около 300 бутербродов.
Перед каждым приготовлением блюд Володя надевает перчатки. Фото: Наталья Кузьминская neba-03aaff6.jpg» alt=»9-летний шеф полевой кухни: столичный школьник готовит обеды защитникам под открытым небом» />
Парень во время нарезания колбасы на бутерброды. Фото: Наталья Кузьминская
На полевой кухне Володю уже прозвали шефом. Фото: Наталья Кузьминская
На полевой кухне школьника уже прозвали «маленьким шефом». И как у настоящего шефа у Володи есть сушеф, правда, она гораздо старше его, но это неважно.
Мать парня, наблюдая за сыном, говорит, что тот взрослеет на глазах.
Раньше «Вечерний Киев» рассказывал о 12-летней киевлянке Насте, которая также время войны встала готовить за кухонный стол полевой кухни.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»