89-й день войны. Украинские защитники отвергли врага на Славянском и Бахмутском направлениях
Генштаб констатирует, что Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 89-х суток героического сопротивления украинского народа российскому захватчику.
Детали и комментарии: «На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области, — говорится в сообщении. — Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Белоруссии осталась. На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Слобожанском направлении враг силами подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и непосредственно рядом с населенными пунктами Большой Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск».
Как информирует Генштаб, силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса Балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты предприняли попытку наступательных действий в районе Довгенького. Украинские подразделения Сил обороны отразили это наступление, враг понес потери и отступил. В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На лиманском направлении россия активных боевых действий не вела. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.
На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении Северодонецка, вел штурмовые действия в районе Тошковки. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны захватчики понесли потери и отступили. Они вели наступление и в районах Липового и Триполья, но успеха не имели.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны, наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское. На Южнобужском направлении враг также активных боевых действий не проводил, сосредоточив основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций и обстреливая позиции Сил обороны со ствольной и реактивной артиллерии.
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На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова значительные перемещения личного состава и техники не зафиксированы. По результатам потерь в течение боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправления в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 11 атак врага, уничтожены 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один БпЛА типа «Орлан-10» и вражеский самолет Су-25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили 4 вражеских крылатых ракет. По информации Генштаба, число потерь личного состава российской армии составило 29200 человек.
В то же время решисты продолжали обстреливать украинскую территорию, где нет боевых действий. Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, оккупанты в ночь на 23 мая несколько раз обстреляли область. В частности, они дважды ударили из «Ураганов» по Апостоловской общине. «Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском снова стреляли, попали между селами, люди не пострадали», — написал Резниченко в Facebook.