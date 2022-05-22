88-е сутки войны: ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе
А в Херсонской области уничтожили контрольно-наблюдательный пункт российской армии.
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Фото> сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 88-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего государства. Увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Детали и комментарии:На Донецком направлении кафиры пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Северодонецком направлении враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, пытается наступать на Северодонецк и Лисичанск. Противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, русская армия понесла потери и была вынуждена отойти на старые позиции. На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение вблизи Триполья, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении российские кафиры понесли потери у Красногоровки, а на Кураховском — безуспешно вели штурмовые действия в районе Марьинки.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру. На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу. Группировка сил росармии проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак врага, уничтожены 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника, сообщает Группировка Объединенных сил в Facebook. Подразделения противовоздушной обороны поразили БПЛА «Орлан-10». Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.
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Оперативное командование «Юг» сообщило в Facebook об уничтожении нашими подразделениями контрольно-наблюдательного пункта одного из ударных формирований противника в Херсонской области. «Управление подразделениями врагом утрачено. В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу «Мста-С» и другую бронированную технику. Но очень символично на могилу». врага наши ребята положили 2 «цветка» — крупнокалиберную пушку «Гиацинт» и самоходную пушку большой мощности «Пион», — говорится в сообщении ОК.
Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить остальную часть области и продвигаться в Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении, сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ. области) из Архангельска в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область. русских войск в Инженерном, что к югу от Гуляйполя. Это указывает на то, что россияне потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают американские аналитики.