87-е сутки войны: ожесточенные бои идут на востоке, враг наращивает силы на Харьковщине, – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки только на Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 30 единиц наземной техники, а силами ПВО обезврежены 5 воздушных целей.
Фото: Генштаб ВСУ. A A+ A++
Событие:Российские кафиры не прекращают наступления на востоке Украины. Продолжаются обстрелы по всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлениях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Детали и комментарии:«В приграничных районах на Волынском и Полесском направлениях зафиксировано наращивание вражеской системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, – говорит спикер главного органа управления войсками Александр Штупун. – На Северском направлении противник обстрелял позиции наших войск в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. направлении россияне наносили авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.В ближайшее время ожидается усиление группировки вражеских войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии западного военного округа.На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступление. форсирование реки Северский Донец».
Упорные бои идут на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Враг планирует возобновить наступление в направлении Ямполь-Северска с форсированием реки Северский Донец. Здесь наблюдается переброска дополнительных подразделений и сосредоточение специальной техники для наведения понтонно-мостовой переправы. В Мариуполе захватчики пытаются возобновить работу порта. В частности, производит разминирование припортовой инфраструктуры.
«На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей, – сообщает оперативное командование «Юг». – Активных наступательных действий оккупанты уже в течение длительного времени не ведут. Но безжалостно накрывают артиллерийским и мин огнем позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями, совершая около 70 обстрелов в сутки.В ответ наши подразделения уничтожили 36 орков 3 танка Т-72, реактивную систему залпового огня «Град» и автомобильную технику».
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Российские захватчики продолжают применять тактику террора против гражданского населения на временно ркупированных территориях – препятствуют эвакуации людей из Херсонской области и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей. , 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальные бронированные автомобили и 6 единиц автомобильной техники противника, – говорит Александр Штупун. , крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа, вероятно вертолет».