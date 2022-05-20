86-й день войны. Оккупанты понесли потери и отступили после штурмов вблизи Северодонецка и Авдеевки
На фоне тотальных поражений враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру.
Событие:Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 86-х суток героического сопротивления украинского народа российскому захватчику.
Детали и комментарии: «Россия ведет наступление в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк, говорится в сообщении. — Вблизи Северодонецка враг вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить. В настоящее время противник продолжает боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. По всему Донецкому направлению россия активизировала наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Враг стрелял из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения наших подразделений вдоль всей линии столкновения».
«За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один — в Горной общине, — написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. — Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как вот в Нирковом ять жилых хозяйств подряд, в Золотом – шесть, в Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия».
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и положении подразделений вооруженных сил Беларуси не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов. На Северском направлении российские войска производят инженерное обустройство позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Бояро-Лежачие, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Грэм'яч Черниговской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается контратаковать, чтобы восстановить утраченные позиции, ведет усиленную воздушную разведку с применением БПЛА. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков, которые были освобождены ВСУ.
На Словарском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина. На Лиманском направлении россияне периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Диброва и Закотно.
На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Вискрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.
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На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел и отступил. На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили, обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии, продолжали инженерное оборудование позиций и строительство второй линии обороны. Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.
На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений. Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировку гражданского судоходства.
Как информируют ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожили 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа “Орлан-10”. За последние сутки украинцы уничтожили около 200 рашистов, а общие потери путинской армии достигли 28 700 человек.