85-е сутки войны: ВСУ отразили шестнадцать атак врага на Донбассе
На юге украинская армия поразила 90 целей противника.
Событие : Начались 85-е сутки полномасштабной войны. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, основные усилия сосредотачивается на Донецком направлении, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имел, на отдельных участках противник понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции. На Северодонецком направлении кафиры безуспешно совершали штурмовые действия вблизи Устиновки. Похожая ситуация и на Бахмутском направлении, где украинская армия остановила наступление рашистов в районе Золотого-4. На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Юрьевки, Новокалинового и Первомайского, но также понес потери и отступил. Как и вблизи Новомихайловки на Кураховском направлении.
На Харьковском направлении основные усилия кафиров сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп. В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе. По имеющейся информации, в районе Александровки с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении. Из-за отсутствия мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.
Читайте также: Азовское море под угрозой. В воду могут попасть десятки тысяч тонн опасного раствора из разбомбленной «Азовстали»
Наши отважные воины наносят захватчикам немалые потери в живой силе и технике. За минувшие сутки ВСУ отразили 16 атак врага на Донецком и Луганском направлениях, сообщила группировка Объединенных сил в Facebook. Уничтожены 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных и 6 обычных автомобилей противника. В небе украинского Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожены около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.
Оперативное командование «Юг» рассказало в Facebook, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям противника. Подтверждена ликвидация 20 рашистов, 2 самоходных артустановок, автомобильной и бронированной техники. Окончательные утраты уточняются. На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник не продвигается. «Вместо этого кафиры применяют классические формы гибридной войны. Готовится так называемый «престур» рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фоковых. доказательств, что ВСУ обстреливают мирных жителей. Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои же позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и стряпают по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ» ; говорится в сообщении ОК «Юг». По его данным, в Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов российских боевых кораблей, удерживающих блокаду наших портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях сосредоточено более 30 крылатых ракет, поэтому сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов.