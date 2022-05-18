84-е сутки войны: российские кафиры пытаются удержать занятые позиции и блокируют продвижение наших войск
Подразделения ВСУ уничтожили 10 вражеских беспилотников и 4 крылатых ракеты, на Донбассе отбили 12 атак врага, обезвредили почти два десятка наземной техники.
Событие:< /strong>Начались 84-е сутки войны. Российские кафиры ведут наступление на ряде направлений Донбасса. В Луганской области сосредоточили до 15 вертолетов. Об этом информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Детали и комментарии:«Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки, отмечают в главном органе управления войсками. На других направлениях основные усилия противник сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение».
Российские захватчики наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины. Сохраняется угроза ракетных обстрелов из Беларуси. Продолжают варить из артиллерии по позициям наших войск и объектам гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей. областей. На Харьковском направлении обстреливает из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник», – отмечают в ВСУ. – На Славянском направлении враг совершает наступление на Довгенькое. Для поддержки здесь развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
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На Донецком направлении оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении пытались захватить Дробышево и блокировать Лиман с севера. В Мариуполе основные усилия сосредоточиваются на блокировке наших подразделений в районе завода «Азовсталь», продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи-Орехов. На Николаевском направлении развернул до десяти батарей реактивной и до восьми. ствольной артиллерии.
За предыдущие сутки нашими подразделениями уничтожены десять вражеских беспилотников и четыре крылатых ракеты. На Донбассе отбиты 12 атак врага, обезврежены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей.