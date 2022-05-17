83-й день войны. Наши защитники наносят врагу потери по всем направлениям и лишили захватчиков преимущества в воздухе по всей территории Украины
Россия в течение дня 7 раз применяла оружие на участке границы с Украиной в пределах Сумской области, а также дважды обстреляла Черниговщину.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 83-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, — говорится в сообщении. — Враг совершил артиллерийские обстрелы наших войск. накопление запасов с целью подготовки к наступлению на Словарь. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имел».
Как информируют ВСУ, на Донецком направлении путинская группировка пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. Вблизи Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки захватчики наносят ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10».
На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии кафиры пытаются вести наступление в направлении Боровеньков и Северодонецка, а на Бахмутском пытался прорвать оборону наших войск, но успеха не имел и отошел. На Авдеевском направлении враг производил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка — Новоселовка Вторая, однако успеха не имела.
На Кураховском направлении при поддержке огня артиллерии и авиации россия ведет наступление на Новомихайловку, бои продолжаются. Также подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении Маринки. На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных боевых действий не вел, и в целях сковывания наших войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно враг осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны.
По информации ВСУ, корабельные группировки россии в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства. На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. «Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки», — подчеркнули в Генштабе.
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По данным Госпогранслужбы, россия в течение дня 7 раз применяла оружие на участке границы с Украиной в пределах Сумской области, а также дважды обстреляла Черниговщину. «Сегодня после обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива на окраине одного из пограничных населенных пунктов в Шосткинском районе, – сообщает ГНСУ. – Также зафиксирован минометный обстрел пограничной зоны в Городнянском районе были выпущены со стороны села Зерново Брянской области РФ. Эти обстрелы сопровождали стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники».
В Госпогранслужбе также сообщили, что рашисты осуществляли минометный обстрел украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда 16 мая пытались зайти вражеские диверсанты в Сумской области.
Заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге сообщила, что риск ракетных ударов остается по всей территории Украины, но силы ПВО Украины стали более мощными по сравнению с периодом начала войны. «Россия становится предсказуемой, несмотря на то, что они боролись за статус непредсказуемого врага, — сказала Анна Маляр. — Они эмоционально реагируют на любые успехи Украины, в том числе международные. Действительно, риск ракетных ударов есть по всей территории Украины. Это показала эта ночь. По нескольким регионам было большое количество ударов. Зато противовоздушная оборона Украины, считавшаяся до 24 февраля слабым местом, показала, что враг уже не имеет преимущества в воздухе».
Заместитель министра также подчеркнула, что Украина уже получает обещанную помощь от Запада. «Переломный момент уже наступил. После встречи в Рамштайне, где было более 40 руководителей оборонных ведомств, помощь Украине теперь коллективная. Через несколько месяцев она обеспечит паритетную возможность Украине отвечать тем угрозам, которые есть… Говорить о точных цифрах пока опасно, потому что наш враг отслеживает информацию и будет понимать наши возможности, если мы перейдем на цифры. Но то, что помощь Запада уже используется в боях – это абсолютная правда», — добавила Маляр.