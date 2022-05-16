82-е сутки войны: ВСУ отбили семнадцать атак врага на Донбассе и вышли в госграницу с россией на Харьковщине
Наши воины в двадцатый раз накрыли кафиров в Чернобаевке, пылало несколько часов.
Скриншот видео из сообщения Территориальной обороны ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 82-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. Там кафиры производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения, чтобы истощить украинские силы и разрушить фортификационные сооружения подразделений наших войск, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении после нанесенных ВСУ потерь противник отошел на ранее занятые позиции.
На Северодонецком и Новопавловском направлениях оккупанты не проводили активных боевых действий, но пытались производить огненное поражение подразделений наших войск. В Мариуполе враг продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары по украинским защитникам на «Азовстали». На Слобожанском направлении российская армия пытается сдерживать наступление сил украинской обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход к государственной границе Украины. Несмотря на это, один из батальонов территориальной обороны оттеснил российских военных и вышел к участку госграницы из России. «227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г. Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы», — речь идет в сообщении Территориальной обороны ВСУ в Facebook. На обнародованном видео военные докладывают о своих успехах президенту Зеленскому.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов. По данным группировки Объединенных сил, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 17 атак врага, уничтожены 3 танка, артиллерийская система, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются. Всего за прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов. Только за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили 11 воздушных целей врага: 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28), 7 БпЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.
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Прессцентр командования Воздушных сил ВСУ сообщил в Facebook, что 15 мая ударная авиация ПС ВСУ в очередной раз нанесла поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец. «Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники», — говорится в сообщении.
ВСУ в двадцатый раз разгромили врага в районе Чернобыевки, нанесены потери в живой силе и технике, количество уточняется. Как сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, удар был нанесен 15 мая в полдень. Несколько часов в Чернобыевке детонировали боеприпасы.