81-летняя Анна Пестова ежедневно просыпается в шесть утра и работает для ВСУ. Ее оружие – швейная машинка
Женщина шьет защитникам легкие матрасы, которые удобно транспортировать.
Фото Ольги Орел Чтобы Анна Пестова могла быстрее работать, ей подарили современную промышленную машинку A A+ A++ < /i>
Когда армия России начала полномасштабную войну, Анна Пестовая из села Лука-Мелешковская, что в Винницкой области, не смогла остаться в стороне и принялась шить нашим защитникам матрасы — легкие и транспортабельные. В общей сложности передала ВСУ уже более 50 изделий. За все время работы женщина позволила себе только один выходной — на Пасху.
“По специальности я швея, долгое время работала закройщицей платьев на фабрике, после того преподавала трудовое обучение в одной из школ, — рассказывает Анна Пестова.— После выхода на пенсию подрабатывала тем, что шила по заказу…
Когда началась война, ко мне пришел сосед, который волонтерит. Попросил подшить подколенники и военный бронежилет. За разговором поделился, что армейцам крайне нужны удобные матрасы. Шить их
— вполне мне по силам.
Посему сосед привез ткань, я сделала выкройку по стандартам 180 сантиметров длины и 90 см ширины. Волонтеры привезли синтепон, который используют для наполнения каких-то игрушек… Так и начала создавать матрасы. Они очень легкие, их нетрудно скрутить.
За день пенсионерка производит один матрас. Чтобы было удобнее работать, благотворители подарили ей современную промышленную машинку.
читайте также: Генштаб сообщил подробности спасения защитников «Азовстали» и порадовал тем, что украинские защитники отбросили врага на Северодонецком направлении. даже помогли мне огород засадить картофелем, — говорит Анна. — Каждое утро стараюсь встать как можно раньше, выпиваю чашку кофе — и к работе”.
К слову, Анна Пестова — ребенок войны. “Мой отец был тяжело ранен на фронте и вскоре после возвращения умер, — говорит женщина. — Я искренне верю: если каждый из нас будет работать на своем фронте, то мы обязательно преодолеем врага. . У нас – mdash; только оригинальные тексты.
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