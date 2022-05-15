81-й день войны: враг безуспешно пытался прорвать оборону на Славянском направлении, ведет наступление на Лиман и Бахмут.
За минувшие сутки наши войска уничтожили более трех десятков наземной техники российских оккупантов, один бомбардировщик и семь беспилотников.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: Начались 81-е сутки войны. Российские кафиры не прекращают наступление в Восточной операционной зоне, сообщает Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:«На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси. В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики Беларусь, – рассказывает спикер главного органа управления войсками Александр Шпутун. – На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в брянской и курской областях, обстреливает и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей».
На Слобожанском направлении кафиры перегруппируют свои подразделения, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.
На Славянском направлении решисты обстреливали наши боевые подразделения и пытались прорвать оборону, но потерпели поражение. Сейчас проводят доукомплектование и восполнение потерь, продолжают перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.
«Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях, — констатирует Александр Шпутун. В Мариуполе продолжается блокировка наших подразделений в районе завода «Азовста прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы».
На Южнобужском направлении россияне продолжают удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивают на ведении воздушной разведки и обстрелах наших войск.
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«Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, он продолжает нести потери в живой силе и технике, отмечают в Генштабе. По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины, принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений».
Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.
«14 мая зенитные ракетные войска Воздушных сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Также противовоздушной обороной аппаратов оперативно-тактического уровня, – сообщает командование Воздушных сил.– Авиацией уничтожен взводный опор ый пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов».
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника. Российские кафиры понесли потери и на других направлениях.