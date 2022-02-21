80 лет назад в Бабьем Яру расстреляли поэтесу Елену Телигу
Поэтессу расстреляли 80 лет назад. Фото из открытых источников
21 февраля выполняется 80 лет со дня расстрела в Бабьем Яру выдающегося деятеля ОУН, поэтессы Елены Телиги и ее собратьев.
Поэтесса, силу слова которой сравнивают с поэзией Леси Украинки, родилась в 1906 году. Долгое время жила в эмиграции в Европе, но свой жизненный выбор сделала в пользу Украины, посвятив борьбе за ее независимость свой талант и всю свою недолгую жизнь. В октябре 1941 года в надежде на национальное освобождение и возрождение самостоятельной Украины Елена Телига прибывает производной группой ОУН в оккупированный немцами Киева.
В Киеве Елена Телига возглавляет Союз украинских писателей, пункты питания для киевлян, которые остались в оккупации и страдали от голода. Даже под угрозой ареста и смерти Елена Телига не покидает Киев и борьбу за Украину.
9 февраля 1942 года Елену Телигу с мужем, а также весь ведущий актив ОУН, который группировался возле нее, арестовали.21 февраля 1942 года на тридцать пятом году жизни Елена Телига вместе с ними. Бабьему Яру. alt=»80 лет назад в Бабьем Яру расстреляли поэтесу Елену Телигу» />
Памятник Елене Телизе и ее соратникам в Бабьем Яру в Киеве. Фото: Екатерина Липовка, Википедия
Чествование памяти Елены Телиги и украинских патриотов состоится сегодня в 12.00 в Бабьем Яру возле памятника Елене Телизе и Памятного Креста (станция метро «Дрогожичи»). Мероприятия памяти Елены Телиги организуют Музыкальный батальон, Киевская городская организация ОУН.
У Памятного Креста в Бабьем Яру представители духовенства проведут панихиду по погибшим украинцам в Бабьем Яру. Затем возле памятника Елене Телизе в Бабьем Яру состоятся мероприятия по почитанию памяти поэтессы, публициста, литературного критика и общественного деятеля Елены Телиги и ее побратимов, членов ОУН.
В | Богдан Червак, представители органов государственной власти, духовенства, общественных организаций, научных и учебных заведений. Литературно-музыкальную часть мероприятия организует и проведет общественный союз «Творческое патриотическое объединение «Музыкальный Батальон».
Вчера в столице почтили память Героев Небесной Сотни.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»