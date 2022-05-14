80-й день войны. Россия окончательно проиграла битву за Харьков и бросает силы на то, чтобы оцепить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга.
Генштаб предостерегает об угрозе нанесения врагом новых ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 80-х суток героического сопротивления украинского народа захватчику.
Детали и комментарии:«Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск, — говорится в сообщении. — Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Волынском и Полесском направлениях. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил российской федерации с территории Беларуси».
ВСУ информируют, что в Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил, а основные усилия сосредоточил на обеспечении отвода своих войск от Харькова, содержании занятых позиций и маршрутов поставок. Как сообщают аналитики американского Института исследования войны (ISW), российские военные решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова. «Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, — пишет ISW. — Украинские силы не позволили российским войскам окружить город, не говоря уже о захватах. Россияне попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии н GLOC от Белгорода до Изюма, но неизвестно, достигнут ли они успеха.Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. достигли существенного прогресса».
По сообщению Генштаба, на Славском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка. Оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БпЛА «Орлан-10» вблизи Изюма, Капитовки и Дибровой. На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений. Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы, но успеха не имеет.
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В Мариуполе рашисты продолжают блокирование наших подразделений в районе завода «Азовсталь», нанося массированных артиллерий. Как пишет ISW, захватчики наверняка обезопасили шоссе у въезда на «Азовсталь», но бои за завод продолжаются.
В Запорожском направлении с целью удержания захваченной территории отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны. На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела: россия продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии. Генштаб предостерегает об угрозе нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на всей территории Украины. поражение. «В Попасной подбирались российские войска, и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки «героический» штурм третий день, три штурма было, – рассказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным. – Хотя их и «помолотила» наша артиллерия, но они подобрались и хотят пробить нас. И на Запорожском направлении подъехал танковый батальон, который тоже хочет напасть. Это удивительные попытки убить свои войска о нашу оборону. Украинские войска ждут с нетерпением нового похода российских оккупантов».
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