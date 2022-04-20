8 тысяч пасок освятили в Михайловском соборе для военных
8 тысяч поясов освятили в Михайловском соборе для военных. Фото: ПЦУ
Освятил пасхи Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Михайловском соборе.
Освящать пасхи и передавать военным — это ежегодная традиция ПЦУ, но в этом году она приобретает особое содержание. /p>
«Освятил 8000 ремней, которые поедут к нашим военным на фронт, чтобы передать им частичку нашего тепла, искренней благодарности, поддержки, молитвы и надежды. Пусть этот праздничный хлеб — символ жизни, силы духа, воскресения — станет лучиком радости и света среди мрака войны и смерти», — сказал Эпифаний.
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8 тысяч пасок освятили в Михайловском соборе для военных. Фото: ПЦУ тысяч ремней освятили в Михайловском соборе для военных» />
8 тысяч пасх освятили в Михайловском соборе для военных. Фото: ПЦУ
Он подчеркнул, что сейчас мы боремся против сил зла. Сейчас не просто война между Россией и Украиной, это что-то глубже — это борьба между добром и злом, между правдой и ложью. Но в истории всегда побеждает добро. Поэтому приближающийся праздник Воскресения Господня вдохновляет к дальнейшей упорной борьбе, к обличению лжи, искоренению зла и утверждению добра. Благословляю наших защитников. Мы благодарны им, что они защищают нас от врага, от зла, а мы всегда молимся за них и просим у Бога для них защиты и помощи», — завершил проповедь глава ПЦУ.
Напомним, в это воскресенье, 24 апреля христиане восточного обряда величают Воскресение Иисуса Христа. Службы будут показывать в прямом эфире, верующих просят соблюдать ограничения военного положения и комендантского часа.
Также к вечеру 23 апреля иудеи чтят праздник Песах. До конца апреля мусульмане чествуют месяц поста Рамадан. На время священных для всех трех религий дней остановите обстрелы городов и сел Украины,— Совет церквей обратился к россиянам.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»