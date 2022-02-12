8 марта в Киеве состоится Марш женщин
В прошлом году Марш прошел на Михайловской площади. Фото: Алексей Самсонов
Уличное шествие к Международному женскому дню должно привлечь внимание общества и общественности к нарушению прав женщин в Украине.
Организаторы будут напоминать, что нашей стране необходимо ратифицировать Стамбульскую конвенцию, а также акцентировать на , проблемах домашнего и сексуального насилия в отношении женщин, привлечения внимания к потребностям женщин во время пандемии и другие.
«Мы довольно долго ждали выполнения обещаний от государства: в прошлом 2020 году, мы собрали более 25000 под петицией с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Президент Украины дал поручение министерствам разработать законопроект о ратификации, чтобы внести его на рассмотрение Парламента. Однако общественность так и не увидела этот проект закона. В январе 2022 года мы во второй раз собрали 25000 голосов под петицией с тем же требованием»,— отмечают организаторы марша.
Ожидается, что в ходе примут участие почти 7 тысяч женщин. Именно такие акции дают женщинам шанс быть услышанными.
«Требуем ратификации Стамбульской конвенции!»,— подчеркивают организаторы шествия.
К слову, этот международный договор, еще в 2011 году подписанный Украиной, возлагает на наше государство ряд важных обязательств — относительно криминализации ВСЕХ форм насилия над женщинами и домашнего насилия, наказания обидчиков, защиты пострадавших, и проведение комплексных мероприятий по образованию граждан и гражданкам по искоренению гендерно-обусловленного насилия. В то же время предполагается внедрение контроля международных органов, в частности Группы экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия (ГРЕВИО, англ. — GRAVIO), а также Генерального секретаря Совета Европы. Украина, уже сделала важные шаги в сфере криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы — системного применения насилия в отношении женщин и детей и многих случаях — бездействия полиции.
Марш состоялся на Михайловской площади с акцентом, что «У пандемии женское лицо».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»