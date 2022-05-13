79-е сутки войны: ВСУ отразили восемнадцать атак врага на Донбассе
Украинская армия уничтожила составы рашистов в Херсонской области, взрывы продолжались несколько часов.
Фото с Facebook A A+ A++
Событие:Начались 79-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора в Крым, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. >Детали и комментарии: Обстановка на фронте сложная, но контролируемая. На Донецком направлении враг пытается установить полный контроль над Рубежным, на Лиманском. закрепиться в районе Александровки. На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия вблизи Орехово и Камышевахи, но успеха не имели. На Кураховском направлении русские войска наступали на Марьинку. Враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода «Азовсталь».
На Южнобужском направлении оккупационные подразделения обстреливали наши войска из ствольной артиллерии и минометов вблизи Александровки, Таврического, Котлярева, Ганновки и Осокоровки. На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации. противник осуществляет опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины. В Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе Веселого. В Воронежской и Белгородской областях РФ до 25 мая продлено действие повышенного уровня террористической угрозы.
Наши отважные воины наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике. За предыдущие сутки ВСУ поразили 7 воздушных целей врага: 5 БпЛА типа «Орлан-10», вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету. Только на Донецком и Луганском направлениях украинская армия отразила 18 атак врага, уничтожила 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.
ОК «Юг» сообщило в Facebook, что нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено более 100 ударов по позициям врага. Российская армия потеряла 57 военных, 6 единиц бронированной и 3 — автомобильной техники По его данным, в Черном море находятся 4 корабля и 2 подлодки врага, несущие более 30 крылатых ракет типа «Калибр». Так что угроза ракетных ударов как по Югу, так и по всей территории Украины сохраняется.
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В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов российской армии, сообщили ВСУ в Telegram. По данным Цензор.НЕТ, ракета, уничтожившая запас снарядов для российских «Смерчей», была сброшена с боевого беспилотника. Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и большого запаса ракет удалось ликвидировать примерно 70 человек личного состава российской армии. «Чернобаевка — удар по скоплению техники и составам РАО и БП. Детонация более 3 часов. Свершилось. Серия 19», — отреагировал в Facebook внештатный советник главы ОП Алексей Арестович.
По данным InformNapalm, за 4 дня безуспешных попыток переправы через Северский Донец решители потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами. Наибольшие потери — в 74-й ОМСБр с рф (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.