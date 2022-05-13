78-е сутки войны: самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, – Генштаб ВСУ
Только в одном регионе наши войска отбили 9 атак врага, уничтожили 20 единиц наземной техники и сбили 4 беспилотника.
Событие: а время войны с русскими оккупантами. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннее сведение с фронтов.
Детали и комментарии:«Противник не прекращает наступления в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом, — говорит спикер главного органа управления войсками Александр Штупун На Волынском, Полесском и Полесском подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украинско-белорусской границы в брестской и гомельской областях.На пунктах пропуска и в приграничных районах брянской и курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации, кроме того, российские кафиры совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе. Сумской области».
На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении государственной границы. На Славянском направлении оккупанты также перегруппируют войска для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для доукомплектования потерпевших потерь переместили сюда около 300 единиц вооружения и военной техники.
«На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка, – продолжает Александр Штупун. На Симанском направлении Донец для ввода основных сил и проведения наступления.По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории российской федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка. Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска и Камышевахи.На Авдеевском направлении пытается прорваться к Новобахмутовке и Новокалиновому. михайловки, Славне-Новомихайловки и Александровка-Марьинки».
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На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.
«На Николаевщине и Херсонщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения обезврежено 23 рашиста, поражены 2 танка и 2 БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов на Херсонщине. прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету».
«На Донбассе за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка. обороны сбили четыре беспилотника типа «Орлан-10″, – добавляют в Генштабе – Противник испытывает втра т и по другим направлениям».